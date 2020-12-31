首尔东部看守所聚集感染病例超过700例

韩国中央防疫对策本部29日发布的数据显示，首尔东部看守所聚集性感染的新冠确诊病例数进一步增加，28日新增233例。

截至29日，东部看守所累计报告确诊病例762例，成为韩国迄今确诊人数最多的单一设施。一名感染患者27日死亡，为看守所首例死亡病例。

第三次筛查

东部看守所已全面暂停探视，进行消杀作业，为医务人员配备口罩和防护服等防疫物资。

韩联社报道，在押人员在15栋建筑内隔离，看守所医务人员照顾没有症状或症状轻微的感染者，病情较重人员转移至外部医院。

东部看守所一名职员上月底确诊后，看守所内感染病例持续增加。本月中旬以来，看守所3次筛查工作人员和在押人员。27日的最新排查针对1689名上次新冠筛查为阴性的人员，28日报告233例感染。

东部看守所345名确诊病例28日移送至庆尚北道北部第二监狱。这里被指定为轻症和无症状在押人员的收治中心。

韩国司法部说，先前检测为阴性、移送至首尔南部看守所的85名在押人员中，16人检出阳性。这85人在南部看守所与其他在押人员分开管理。

东部看守所一名确诊患者27日不治身亡。这名患者感染新冠前，已在接受血液透析治疗，确诊后在看守所外医院就医。疾病管理厅正在调查其确切死因。

防疫难度大

韩国中央防疫对策本部29日通报，韩国28日新增确诊病例1046例，累计确诊58725例。

这是韩国单日新增时隔3天再次超过千例。东部看守所当天新增病例233例，在一定程度推高了单日确诊病例数。中央应急处置本部战略企划组组长孙映莱29日说，东部看守所已封楼隔离，病毒向社区传播的可能性不大。

28日新增病例中，本土病例1030例，其中首都圈802例。

当天新增死亡病例40例，创疫情以来最高纪录，累计死亡859例。最近一周内，韩国死亡病例数达到137例，日均19.6例。

韩联社报道，虽然政府近期在首都圈实施2.5级防疫响应措施和“圣诞元旦假期特别防疫措施”，但没能遏制住疫情蔓延势头。与此同时，韩国境内发现感染变异新冠病毒的确诊病例，防疫形势异常严峻。（陈立希）（新华社专特稿）

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