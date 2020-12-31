英国日增病例创纪录 专家呼吁更严防疫

英国29日报告新增新冠确诊病例超过5.3万例，为今年年中开始大规模新冠病毒检测以来新高。

病例激增令英国医疗系统承受重压。流行病学专家29日呼吁政府制定更严格防疫举措，以避免发生“大灾难”。

日增超5万

英国29日新增确诊病例53135例，较前一天报告的41385例大幅增加；新增死亡病例414例，同样高于前一天的357例。疫情暴发以来，英国累计确诊超过238万例，累计病亡接近7.2万人。

英格兰国民保健署28日数据显示，英格兰地区现有新冠住院病例20426例，超过4月12日第一波疫情时18974例的峰值。

英国医生联盟主席萨曼莎·巴特-罗登说，医护人员处在“崩溃”边缘，供氧和医疗设备告急。“国民保健制度的医护人员没有优先接种疫苗，一批批医护人员因感染变异新冠病毒休病假。”

巴特-罗登在社交媒体写道，由于人手“极其不足”，许多医学专业学生到重症监护病房帮忙。她呼吁民众遵守防疫规定，避免与他人密切接触助长病毒传播。

促果断行动

伦敦大学学院流行病学教授安德鲁·海沃德29日警告，英国进入疫情暴发以来“极度危险的新阶段”，政府需要“尽快在全国范围果断行动”，以避免明年1月和2月发生“大灾难”。

海沃德说：“我们看到的情况是，我们正接近‘封城’。”

媒体记者问及海沃德所述担忧，首相鲍里斯·约翰逊的发言人回答，政府在持续评估疫情应对举措。

由于发现变异新冠病毒，英国政府19日把首都伦敦和英格兰东南部地区防疫级别升至新增的最高级别第四级，收紧假期防疫规定。

在第四级防疫地区，民众非必要不得外出，只允许一对一在户外有限社交；售卖非必需品的商铺、室内休闲娱乐场所关闭。

疫情恶化令英国政府面临施行更严格防疫措施的压力。卫生大臣马修·汉考克定于30日向议会陈述是否进一步收紧防疫措施。

路透社报道，更严格措施可能包括推迟英格兰小学生返校日期。大部分学生原定明年1月4日开学。

约翰逊政府寄望用疫苗控制疫情。英国卫生部24日数据显示，本月8日至20日，超过60万人接种第一剂疫苗。这款疫苗由美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发，需接种两剂，间隔21天。英国媒体报道，英国或于明年1月4日启动接种阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的疫苗。（包雪琳）（新华社专特稿）

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