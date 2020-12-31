新技术助力疫情防控（患难见真情 共同抗疫情）

日前，墨西哥首都墨西哥城的餐馆、购物中心、博物馆、电影院等公共场所入口处都张贴起二维码，人们在进入前需扫码登记。为加强新冠肺炎疫情防控，当地政府开启二维码注册系统，以便更及时追查病例行踪，寻找密切接触者。

记者在墨西哥城南部一家购物中心注意到，每一家店铺门口都张贴着二维码，印在上方的“保护你自己也是保护他人”的标语十分醒目。一名安检员在门口拿着测温枪为每名进入商场的顾客测量体温，然后引导顾客用手机扫描二维码注册登记。记者用手机扫码后发现，弹出的页面马上生成日期、地点等信息，顾客只需输入手机号码，点击注册即可完成操作。没有智能手机的顾客可以发送短信到指定号码注册。

墨西哥城市政府官员加西亚介绍说，政府已要求各商业机构在指定网站下载带有各自信息的二维码并张贴在醒目位置，墨西哥城预计有4万家商业机构参与这一计划。

不少当地民众对二维码还感到有点陌生。购物中心店员亚历杭德拉告诉记者，许多顾客一开始有些顾虑，但经过店员耐心解释，顾客就慢慢接受并表示理解。

加西亚表示，墨西哥城这一举措受到了中国经验的启发。“中国‘健康码’等技术手段，对有效控制疫情发挥了积极作用。我们希望通过二维码注册系统和其他疫情数据系统及时发现病例和密切接触者。”墨西哥媒体对中国利用二维码技术协助抗疫的做法表示赞赏。

墨西哥城市长欣鲍姆表示，墨西哥城正在扩大二维码追踪手段的实施范围，现已进一步推广至地铁和公交车等公共交通工具中。墨西哥城多条地铁线路中的站台和列车车厢已张贴了上万个二维码。

（本报墨西哥城12月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月31日 17 版）

(责编：牛镛)