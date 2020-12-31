南非太阳能产业稳步发展

世界自然基金会近日发布报告称，南非成为非洲大陆第一个实现太阳能发电超过1吉瓦的国家，这表明南非政府近年来积极推进的能源结构改革取得成效。

报告认为，政策推动是南非太阳能产业迅速发展的重要动力。为满足经济增长所带来的用电需求、减少传统电力企业对环境的影响，南非政府逐年修正“南非整合型资源计划”，该计划拟定于2030年实现27.6吉瓦的可再生能源累计安装量，使国家近一半的能源供给来源于可再生能源，其中太阳能发电约8吉瓦。南非大部分地区年均日照时间超过2500小时，日均太阳辐射水平比欧洲地区多出近40%，这使南非成为全球太阳能发电潜力最高的国家之一。

为鼓励更多私营企业、特别是中小电力企业的积极参与，南非出台了“可再生能源独立电力生产商采购计划”，以电价竞标的方式刺激市场需求。2019年5月，南非能源管理局宣布，500兆瓦以下可再生能源项目不再需要部长级审批，而此前等待审批的此类项目多达数百个，多数是单体项目仅为10至20兆瓦的小型太阳能发电项目。此后，南非太阳能发电总装机量呈现井喷式增长，更多自给自足式太阳能发电项目实现并网发电。

与此同时，南非政府在全国范围内积极推广应用太阳能，普及太阳能热水器、太阳能交通灯和太阳能路灯。南非国家电力公司推出优惠政策，消费者购买一套太阳能热水系统，可以获得该公司提供的占总价20%的补贴。南非允许地方政府自行制定电力采购或生产计划，开普敦和约翰内斯堡正计划建造由当地自行管理的太阳能发电厂。南非大城市里，越来越多别墅及低层公寓楼顶安装了太阳能面板，这种做法在不少新建小区成为标配。

业内人士认为，南非太阳能产业发展也面临挑战。南非国家能源协会近日的一项调查显示，不少太阳能项目的实际使用年限不到投标时规定的一半，这要求南非相关监管部门在项目审批以及后续质保服务方面设立更高标准。南非《每日商报》的报道认为，未来一段时间，南非太阳能电力市场发展应以提质增效为主，不宜盲目追求扩张。

（本报约翰内斯堡12月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月31日 17 版）

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