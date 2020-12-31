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美国财富分化筑起所谓“山巅之城”（国际论坛）

居 广

2020年12月31日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　当贫富如此分化，当美国政府如此任由财富过度集中，当社会代际流动性如此之低，“美国梦正在迅速蜕变成美国幻想”

　　　　　　

　　新冠肺炎疫情如一场暴雨，把美国社会贫富分化的沟壑冲刷得更为分明。

　　“泰坦尼克号撞击冰山沉没的时候，妇女和儿童首先被保护和救助；但是在新冠病毒面前，美国却是富人和权势群体优先获救。”今年3月，英国《卫报》网站文章犀利地指出美国在新冠病毒检测上的混乱与不公正。截至目前，寻求食品救助的美国人比去年同期大幅增加，首次申请失业救济人数环比继续增加，美国社会底层民众面临严重的生存危机威胁。

　　美国《大西洋月刊》网站今年4月报道，美国低收入人群患病后，“通常会延迟去看医生，不是因为他们不想康复，而是因为根本没有钱”。联合国极端贫困与人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿警告，美国穷人正受到新冠病毒的“最严重打击”，“由于长期的忽视和歧视，低收入和贫困人口面临着更高的受到新冠病毒侵害的风险，而在这个混乱的、注重企业的联邦，应对措施未能完全照顾到他们的利益”。

　　疫情阴霾笼罩下的美国，财富更加“嫌贫爱富”。当前，美国贫富差距已达到上世纪经济大萧条时期以来的最大值，如同穷人只能在风暴中的海上靠浮木求生，而财富却流向富人，帮助打造富人的“诺亚方舟”。非营利组织“喂养美国”的数据显示，目前有逾5000万美国人缺乏食品保障，比疫情前增加约1500万人。而美国政策研究所6月发布的报告显示，美国亿万富翁财富总和达3.5万亿美元，比3月增长5650亿美元；美联储9月发布的数据显示，今年第二季度美国家庭财富净值环比增长近7%，但这些收益主要流向最富裕家庭，同时有许多人收入缩水甚至失业。

　　美国的贫富分化是一个稳定的长期趋势，疫情期间的贫富差距拉大，只是这个长期趋势的阶段性反映而已。根据美联储的数据，截至3月底，最富有的10%美国人拥有该国2/3以上的财富，前1%拥有31%的财富。1989年至2018年间，美国最底层50%的家庭财富净增长基本为零。美国《大西洋月刊》今年3月刊发题为《我们生活在一个失败国家》的文章，指出2008年国际金融危机在上层几乎可以被认为是一次胜利，而持久的痛苦全部由处在中间层和底层的美国人感受。这与疫情加剧美国底层人民生存危机的现状十分类似。

　　《21世纪资本论》一书作者托马斯·皮凯蒂指出，要扭转贫富分化趋势，必须建立一整套公共机制，使资本为整体利益服务。但越来越多人认识到，美国贫富差距拉大存在着深层次制度原因，那就是美国政治长期被利益集团操纵，无法制定和实施促进社会公平的税收、产业和社保政策。联合国极端贫困与人权问题特别报告员2018年5月发表的访美报告指出，美国政府以牺牲社会福利为代价，对大公司和富有阶层实施前所未有的大规模减税计划，该策略似乎是为扩大不平等而量身定制。报告进一步指出：“极端贫困的持续存在是当权者做出的政治选择。”根据美国税收和经济政策研究所的分析，2019年美国通过减税产生的收益中预计有27%流入美国最富有的1%人群的口袋。今年上半年，虽然美国国会推出旨在为小企业支付员工薪资提供资金援助的“薪资保障计划”，但民众很快发现，这笔“救命钱”竟有不少流入了大企业的口袋。

　　愈演愈烈的金钱政治使得美国政府已经成为富豪的代言人，很多人对贫富差距短期内出现实质性扭转不抱任何希望。“‘山巅之城’的形象正渐行渐远。”美国外交学会会长理查德·哈斯今年6月撰文分析美国国内危机导致的问题时指出。的确，当贫富如此分化，当美国政府如此任由财富过度集中，当社会代际流动性处于富裕国家中最低水平，“美国梦正在迅速蜕变成美国幻想”。这样的美国，还如何向世人标榜公平公正？


　　《 人民日报 》（ 2020年12月31日 17 版）
(责编：牛镛)
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