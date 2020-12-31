光影合作促进文化交流（国际视点）

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在国产电影迅速发展的进程中，中外合拍电影成为一支重要力量。一批批高质量的中外合拍影片为中国电影市场带来活力。如何进一步创作具有全球影响力的中外合拍电影，是电影从业者未来努力的方向。

最新数据显示，中国已与英国、法国、俄罗斯、新西兰、日本等22个国家签署电影合作摄制协议。自2000年起至2019年底，中国与其他国家完成合拍并公映影片244部，在内地票房超过1亿元的共有49部。

业内人士指出，随着国际合作交流的深入及行业政策红利的释放，中外合拍电影有着良好的创作环境及巨大发展空间。中外合拍电影将成为文化交流互鉴的重要纽带。

挖掘合拍资源 续写友好佳话

耿忠是一名旅日中国女演员，每年都参加在上海和北京国际电影节上举办的“日本电影周”，以及在东京国际电影节举办的“中国电影周”，至今已持续15年。

在耿忠看来，通过合拍电影，中日构建着“山川异域，风月同天”的光影共同体。上世纪80年代的《一盘没有下完的棋》《敦煌》是中日合拍电影里程碑式的作品。利用经典电影剧本进行再创作，也成为中外合拍电影的一种新趋势——2017年，通过翻拍上世纪70年代在中国创造最高观影人次纪录的日本电影，吴宇森执导、张涵予与福山雅治等主演的《追捕》连接起中日电影合作40年来的记忆。

2019年底，中法合拍纪录片《风筝·风筝》登陆法国电视台。这部以新中国第一部中外合拍片《风筝》播映60年为线索的纪录片，挖掘中法电影合作的历史资源，续写中法民间友好故事。

2019年举办的第二十一届巴西里约热内卢国际电影节“中国影展”单元中，中国和哈萨克斯坦首部合拍片《音乐家》作为开幕影片播放，获得电影节特别荣誉奖。影片讲述了中国音乐家冼星海在二战期间辗转来到阿拉木图，在残酷环境下得到哈萨克斯坦音乐家救助的感人故事，中哈之间的历史渊源和友好情谊为这部合拍片提供了重要资源。

讲好文化故事 促进交流互鉴

欧洲制片人协会前会长罗南·吉尔表示，法国观众对讲述中国故事的电影有较高接受度，两国合作的高质量影片受到市场欢迎。法国媒体认为，两种文明交流融合的力量强烈吸引着亚洲和西方观众，“法中合拍电影产生了令人惊异的效果”。

上海国际电影节拉美地区代表乌塔·施维茨尔认为，电影合作可以加强巴西和中国的文化交流，促进文化产业创新。“电影节、共建‘一带一路’、金砖国家文化交流……这些有助于我们加强电影业联系，吸引不同文化背景的观众。”

首部金砖国家合拍电影《时间去哪儿了》2017年上映。金砖国家电影人计划从2017年至2021年每年推出一部合拍片。《半边天》《邻里》等合拍作品出炉，入围多个国际电影节，屡获国际好评。“合拍影片是促进国家间人文交流很好的方式。”英国利兹大学世界电影和数字文化中心负责人斯蒂芬妮·丹尼森说。

在施维茨尔看来，合拍为巴中两国电影人提供相互学习的机会。“巴西视听产业快速发展，制作成本与欧美相比较低。中国可以与巴西合作开发电影制作平台，为将来两国合作以及与其他拉美国家合作服务。”施维茨尔希望巴中两国合拍一部以亚马孙雨林为主题的电影，关注环保议题，“这部作品将很有意义”。

合作意愿强烈 市场前景广阔

2020年第七届丝路国际电影节期间，来自德国、意大利、日本等国的电影界权威人士围绕后疫情时代的电影业发展进行讨论，表达了与中国合拍电影的强烈愿望。加强国际合作成为中外电影人共识。

德国联邦电影局首席执行官彼得·丁格斯表示：“中国为我们做了一个良好示范。截至今年8月底，中国是第一个实现票房复苏的市场，90%以上的影院开业。”意大利电影工业协会国际部部长罗伯特·斯塔比勒表示：“我们将摆脱疫情带来的艰难处境，加强意中合作。”

在2020年第十届北京国际电影节上，中外电影人通过云上对话形式，分享中外合拍片的观点和体会。日本导演岩井俊二表示，疫情后将来中国拍摄新作。

“中国拥有全球第二大电影市场，对各国影视机构极具吸引力。”今年9月，在中国巴西（里约）云上国际服务贸易交易会的文化贸易专题研讨会上，导演黄军表示，在一系列合作中能感受到，外方希望通过合拍项目加深对中国国情、文化、政策和影视制作流程等的了解，寻求与中方建立长期的合作共赢关系。

“让日中两国更多观众看到我参与的日中合拍电影，是我的愿望。”曾参与多部两国合拍电影的日本年轻制片人荒井智晴大学毕业后到中国留学，在中央戏剧学院学习中文和戏剧。“希望我正在创作的电影剧本《鲁迅与藤野先生》将来能搬上电影银幕，为日中友好添砖加瓦。”

“来自不同国家和文化背景的人，用电影语言实现共同的艺术目标，这是一件伟大而有意义的事。”曾担任中国电影合作制片公司总经理的张恂表示，数字技术的高速发展，极大延展了电影传播的空间和时间，也为中外合拍电影增添了羽翼。“数字电影不仅能为观众呈现更丰富的视觉效果，也将中外电影人联结起来，为中外合拍电影提供广阔合作前景。”

（本报东京、里约热内卢、巴黎、北京12月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月31日 17 版）

(责编：牛镛)