美国无权对西藏人权评头论足

新华社北京12月30日电 当地时间12月27日，美国总统特朗普签署“2021财年综合拨款法案及新冠肺炎疫情纾困法案”，法案中包含诸多涉华消极内容，对西藏人权状况进行歪曲抹黑和无端指责，作为代表着海内外从事和热心于西藏传统文化保护与发展事业人士的非政府组织，中国西藏文化保护与发展协会对美国的这一做法表示绝不接受、坚决反对！

今年是西藏和平解放69周年。69年来，西藏的人权事业大踏步前进。第一是实现和平解放，这是西藏人权事业的巨大进步，如果任由帝国主义侵略和凌辱，西藏的人权事业就无从谈起。第二是进行民主改革，废除政教合一的封建农奴制度，百万农奴获得人权。第三是建立民族区域自治制度，设立自治机关，行使自治权利。当前，西藏经济社会快速发展，地区生产总值连续20多年实现两位数增长；西藏的人均寿命从1951年的35.5岁增加到现在的70.6岁，人口从1959年122.8万人增长到2018年343.82万人；目前西藏有藏传佛教宗教活动场所1787处，住寺僧尼有4.6万多人。西藏各族人民生产生活、宗教信仰自由等权利得到充分保障和尊重。

69年来，西藏的文化也有了巨大发展和繁荣。政教合一的封建农奴制度被推翻、社会主义制度建立后，西藏传统文化不再为少数贵族上层所独占，变成各族人民共享。比如，以国家法律形式将藏语文的保护使用予以明确，西藏各级政府的法规文件、司法文书、公共场所标牌、广播电视、报纸杂志均使用藏汉两种文字，大中小学全面实行双语教育；中央财政出资修缮保护西藏文物古迹，仅用于布达拉宫、罗布林卡、大昭寺、萨迦寺等重点场所的维修资金就已投入近7亿元人民币。再比如，国家牵头抢救非物质文化遗产，设立藏族天文历算等60项国家级非物质文化遗产项目，2018年“藏医药浴法”还被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。西藏正在祖国大家庭中不断前进，西藏传统文化也不断展现出新时代的价值和魅力。

在上述事实面前，美国一些政客的行为显得极为拙劣，其借相关议题打压中国的图谋注定会失败。当前西藏的社会局势稳定，人民安居乐业，社会秩序良好，各族人民十分珍惜来之不易的幸福生活。西藏的现在和未来是由全中国人民决定的，任何外部势力都不能阻挡西藏人民在祖国大家庭中走向更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年12月31日 07 版）

(责编：牛镛)