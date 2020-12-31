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西藏自治区人民代表大会常务委员会

对美国国会通过“2020年西藏政策及支持法案”的声明

2020年12月31日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社拉萨12月30日电  美国所谓的“2020年西藏政策及支持法案”，严重违背国际法根本原则和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，并向“藏独”分裂势力发出严重错误信号，西藏自治区人大常委会对此表示强烈愤慨和坚决反对。西藏自治区人大常委会严正声明如下：

　　西藏自古以来就是中国不可分割的一部分，藏族是中华民族共同体的一员。西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力说三道四、粗暴干涉。和平解放以来，中国共产党领导西藏各族人民，进行民主改革，建立社会主义制度，推进改革开放，贯彻党的民族和宗教政策，西藏各项事业取得全方位进步、历史性成就。而“法案”罔顾事实，颠倒黑白，以人权和宗教等为借口，对西藏社会发展状况歪曲抹黑、无端指责，诋毁我国民族宗教政策，干涉藏传佛教活佛转世的正常秩序，其根本目的是破坏西藏的繁荣稳定。

　　今天的西藏，人民当家作主。1959年，西藏实行民主改革，彻底废除政教合一的封建农奴制度，百万农奴翻身解放，成为新西藏的主人，平等参与国家事务管理和自主管理本民族本地区事务。目前，西藏自治区有35900多名各级人大代表，其中藏族和其他少数民族占92.18%。西藏自治区人大及其常委会共制定、批准地方性法规和作出具有法规性质的决议决定300余件，从法律上制度上保障了西藏各族人民当家作主的权利。

　　今天的西藏，经济社会快速发展，人民安居乐业。和平解放前，西藏没有一条公路，如今公路、铁路、航空四通八达，高速公路不断延伸，全区公路总里程达到10.36万公里。教育事业优先发展，实行“三包”政策和15年公费教育，人均受教育年限达到9.55年。社会就业更加充分，群众精神文化生活丰富多彩，民族传统文化得到保护与传承。医疗卫生水平大幅提高，西藏人口由1959年122.8万人，增长到2018年343.82万人，其中藏族人口占总人口的90%以上，人均预期寿命提高到70.6岁。社会保障水平大幅提升。2019年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别增长10.7%、13.1%。2020年西藏脱贫攻坚取得重大胜利，所有贫困县脱贫摘帽，历史性消除绝对贫困，西藏人民的获得感、幸福感、安全感不断增强。

　　今天的西藏，民族团结、宗教和睦、社会和谐。党中央历来十分关心西藏，中央先后七次召开西藏工作座谈会，制定系列特殊优惠政策，全国人民大力支援西藏。西藏各族人民与全国各族人民同心同德，像珍视生命一样珍视民族团结，像石榴籽一样紧紧抱在一起，中华民族共同体意识深深融进了西藏各族人民血脉。中国政府实行宗教信仰自由政策，目前，西藏有藏传佛教活动场所1787处，住寺僧尼4.6万多人。藏传佛教寺庙学经、辩经、晋升学位、宗教节日、转经、朝佛等传统宗教活动正常进行。信教群众家中普遍设有经堂或佛龛。活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的宗教仪轨和历史定制。中国政府颁布有《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世管理办法》，尊重和保护藏传佛教这一传承方式。达赖喇嘛活佛转世系统已有几百年的历史，十四世达赖本人就是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准继位的。因此，美方没有任何权力利用宗教问题插手中国内政，其险恶用心昭然若揭。

　　今天的西藏，生态环境美丽，自然资源丰富。我们牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，坚持保护优先、建设并重，各类自然保护区已达到西藏自治区总面积的1/3，当前西藏高原各类生态系统结构整体稳定，西藏仍然是世界上生态环境最好的地区之一。

　　新中国成立70余年，西藏民主改革60余年，在中国共产党领导下，短短几十年，把贫穷落后的旧西藏建设成了经济文化繁荣、社会全面进步、生态环境良好、人民生活幸福的新西藏，这是有目共睹的事实。西藏发展好不好、宗教信仰自由不自由，西藏人民最有发言权，美国没有任何资格充当裁判员和教师爷。更令人愤慨的是，美国不仅对西藏的发展进步视而不见，还极力抹杀西藏各族人民的奋斗成果，肆意抹黑中国政府的治藏政策。这是为从事反华分裂活动的达赖集团撑腰打气，这完全是打着宗教和人权的旗号干涉中国内政，破坏中国发展，我们对此坚决反对，美方的险恶政治图谋也绝不可能得逞。

　　当前，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，西藏各族人民正与全国人民一道，为创造更加幸福美好的生活、实现中华民族伟大复兴而奋斗。西藏的未来属于西藏全体人民，属于整个中华民族，西藏的明天将更加光辉灿烂！


　　《 人民日报 》（ 2020年12月31日 07 版）
(责编：牛镛)
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