就美国“2021财年综合拨款法案”涉华消极条款发表声明

新华社北京12月30日电 12月30日，全国人大外事委员会就美国“2021财年综合拨款法案”成法发表声明指出，美方不顾中方多次严正交涉，固守冷战思维、零和博弈理念和对华意识形态偏见，在该法案中塞入涉藏、涉台、涉港、涉疆等多项消极条款，有关内容和条款严重损害中国国家利益，是对中国内政的粗暴干涉。中国全国人大对此表示强烈谴责和坚决反对。

声明表示，在中央政府的关怀和全国人民的大力支持下，经过西藏各族人民的团结奋斗，西藏的经济和社会发展取得巨大成就，人民生活水平大幅提高，生态文明建设不断加强，教育文化卫生等各项事业繁荣发展。西藏各民族宗教信仰自由权利受到宪法和法律的保护，宗教事务管理有法可依，寺庙和僧人权利得到切实保障。我们同达赖集团的矛盾不是民族问题，不是宗教问题，不是人权问题，而是事关国家主权和领土完整的重大原则问题。美国国会一些政客无视这些客观事实，恶意诋毁中方涉藏政策，充分暴露了美方利用涉藏问题干涉中国内政、牵制中国发展的图谋。

声明强调，该法案有关条款为“台独”分子撑腰张目，大肆诋毁中方依法维护香港、新疆繁荣稳定采取的政策措施。美方借有关问题遏制中国发展、破坏中国国家安全和社会稳定的图谋不可能得逞。中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们强烈敦促美方立即停止借有关问题干涉中国内政，不得实施法案中的涉华消极内容和条款。

《 人民日报 》（ 2020年12月31日 07 版）

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