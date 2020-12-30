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2020“和平天使艺术奖”颁奖典礼举办

2020年12月30日16:52  来源：人民网-国际频道
 
2020“和平天使艺术奖”颁奖典礼举办

人民网讯  中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办的2020“和平天使艺术奖”颁奖典礼12月29日在京举办。

中国宋庆龄基金会党组成员、副主席井顿泉表示，美育是立德树人的重要载体，是对学生的思想素质、人文修养、审美能力、精神境界的全面培养，是学生全面发展不可缺少的“必修课”和“营养基”。中国宋庆龄基金会传承和弘扬宋庆龄精神，近年来开展了一系列服务青少年成长成才的品牌活动。2020年，基金会发挥平台作用，面向广大少年儿童开展“和平天使艺术奖”评选活动，这是美育教育的一次积极探索和有益尝试。

2020“和平天使艺术奖”启动以来受到了全国各地青少年的积极响应和热情参与，通过线上线下专家评审，本次活动最终评选出了一等奖6个，二等奖11个，三等奖15个，总共32个获奖作品。

荣获2020“和平天使艺术奖”京剧类一等奖的作品《童声京韵》在现场进行了精彩展示。“王子乐队”、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心专家、教师团队等也在典礼上进行了精彩的节目展示。

“和平天使艺术奖”旨在弘扬宋庆龄精神，构建青少年艺术人才培育机制，丰富青少年艺术人才成长途径，创作青少年题材优秀艺术作品，鼓励积极参加艺术实践活动且艺术素养较高、综合表现优异、社会反响良好的艺术团队和个人，努力为国家培育优秀的艺术后备人才而设立的奖项。

(责编：常红)
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