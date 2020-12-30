外交部：美方出售香港总领馆房产须经中方同意

人民网北京12月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持30日例行记者会。记者会实录如下：

应尼日利亚外长奥尼亚马、刚果（金）国务部长兼外长通巴、博茨瓦纳外长夸佩、坦桑尼亚外长卡布迪、塞舌尔外长拉德贡德邀请，国务委员兼外交部长王毅将于2021年1月4日至9日对上述国家进行正式访问。

总台央视记者：中国外长每年年初首次出访都前往非洲。请问此次王毅国务委员兼外长访非主要目的是什么？

汪文斌：王毅国务委员兼外长此次访问非洲五国，延续了中国外长自1991年起每年首次出访都到访非洲的优良传统，体现了中方对发展中非关系的高度重视。新冠肺炎疫情发生以来，中非团结一致、携手抗击疫情，彰显了深厚的兄弟情谊。此访也显示了中方对在后疫情时期深化同非洲国家友好关系的真诚意愿和坚定决心。

2021年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年。王毅国务委员兼外长访非期间，将秉持习近平主席提出的真实亲诚理念和正确义利观，同非方深入沟通对接，推动落实习近平主席同非方领导人达成的重要共识以及论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，支持非洲国家抗疫、实现经济复苏，推进中非共建“一带一路”，推动构建更加紧密的中非命运共同体。王毅国务委员兼外长还将就新一届论坛会议筹备事宜同非方交换意见。我们相信，中非传统友谊将在后疫情时期得到进一步发扬光大。

路透社记者：深圳当地法院今天已就10名香港人非法偷越边境一案作出公开宣判，他们被判处7个月至3年不等刑期。中方对此有何评论？

汪文斌：深圳市盐田区人民法院已作出情况通报。我要强调的是，中国是法治国家，有法必依，违法必究。中国司法机关严格依法办案。

彭博社记者：据了解，美国政府计划将美驻香港总领馆房产出售给香港房地产商的计划未能如期完成，原因是中方表示相关交易必须获得中方同意才能进行。外交部对此有何评论？

汪文斌：鉴于美方对外国驻美国使领馆房地产管理规定，根据对等原则，中方要求美驻华使领馆包括驻香港总领馆在租赁、购置、出售或以其他任何方式获得或处置房地产，以及实施馆舍新建、改建、扩建、修缮等工程时，也必须相应提前向中方提出书面申请，并提供详细信息，在得到中方书面答复同意后方可办理有关手续。

中新社记者：联合国环境规划署今年9月发布的报告显示，2010年设定的“爱知生物多样性目标”，全球仅“部分实现”了20个目标中的6个，没有一个目标“完全实现”。中方认为主要原因是什么？目前，各方正就“2020年后全球生物多样性框架”草案进行磋商。作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主办国，中方对推动达成2020年后全球生物多样性目标有何设想或考虑？

汪文斌：生物多样性丧失是全球面临的严峻挑战，各方必须坚持多边主义，携手合力应对。发达国家需在资金、技术和能力建设等方面向发展中国家提供支持，切实增强发展中国家落实生物多样性目标的能力。

习近平主席在9月30日联合国生物多样性峰会上，呼吁各方坚持生态文明、坚持多边主义、保持绿色发展和增强责任心，为2020年后全球生物多样性治理提供了中国方案。

中国将于明年举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。大会将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为未来10年全球生物多样性保护设定目标和路径。中方对框架有以下设想和主张：一是框架应平衡体现《生物多样性公约》确定的生物多样性保护、持续利用和惠益分享三大目标；二是框架应兼具雄心和务实，既要为未来提供高瞻远瞩的指导，同时又要在借鉴“爱知目标”经验基础上，确保目标的科学性、合理性和可执行性；三是框架应照顾发展中国家关切，加强对发展中国家支持。

作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的东道国和候任主席国，中方期待各方在公开、透明、缔约方驱动等原则基础上，充分讨论和磋商，相向而行，扩大共识，推动《生物多样性公约》第十五次缔约方大会达成具有里程碑意义的框架，为全球生物多样性治理注入新动力。

法新社记者：你能否透露中欧双方就中欧投资协定举行线上峰会的具体时间和形式？此外据报道，两艘滞留在河北黄骅港的意大利轮船Antonella Lambo号和MBA Giovanni号上的13名意大利籍船员已被允许下船，这两艘船都运载了澳大利亚煤炭。中方能否证实？如属实，能否告知意籍船员何时可下船？

汪文斌：关于第一个问题，中欧投资协定谈判近期取得了重大进展。在此基础上，中欧双方正在就举行领导人视频会晤进行沟通。你可以继续关注有关报道。

关于涉意方船员事宜，意方向中方提出了有关诉求，双方正积极沟通。

香港中评社记者：据报道，泰国内阁会议同意将2021年中国农历春节作为泰国法定假日，这是泰国政府首次将中国春节作为全国性法定假日。中方对此有何评论？

汪文斌：中泰一家亲。中方欢迎泰国政府将2021年中国春节作为法定节假日。相信这一举措必将进一步深化中泰传统友谊，促进民心相通，使两国关系好上加好、亲上加亲。

澎湃新闻记者：29日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，中方渎职行为使本可控制住的疫情演变为全球大流行，并批评中国政府令本国公民噤声。中方对此有何回应？

汪文斌：新冠肺炎疫情发生以来，中国政府本着公开、透明、负责任态度，坚持人民至上、生命至上，采取了最全面、最严格、最彻底的疫情防控措施，率先控制住疫情，毫无保留地与国际社会及时分享防控和诊疗经验，既有力维护了中国人民的身体健康和生命安全，也为国际社会抗击疫情争取了时间。中方抗疫成效得到中国人民衷心拥护，也得到许多国家和国际组织充分肯定。

蓬佩奥的有关言论粗暴干涉中国内政和中国司法主权，不仅充满偏见，而且虚伪透顶。当前美国国内疫情形势严峻，请问蓬佩奥先生，你为美国抗击疫情、挽救美国人民生命做了哪些实实在在的事呢？我们奉劝美方一些政客还是把时间和精力花在本国抗疫工作上，停止对中国的诬蔑抹黑。

印度广播公司记者：据了解，两个月以来，一些在武汉的印度家庭经历了不同类型的隔离，无法前往北京。请问中方对人员赴北京和其他地区是否存在不同要求？这些在武汉的印度家庭何时能被允许赴京？

汪文斌：我不了解你所说的情况，请你向有关地方或主管部门询问。我可以告诉你，中国政府高度重视所有在华外籍人员的生命安全和身体健康，已经并将继续向他们提供一切必要的帮助。

法新社记者：中国国药集团今天发布了有关新冠灭活疫苗数据，结果显示疫苗的保护效力高于79%。请问中方何时会公布其他新冠疫苗的有效性数据？第二个问题，中国疾控中心近期发布了全国新冠肺炎血清流行病学调查分析结果。根据有关数据推算，武汉感染新冠病毒的总人数同中方公布的武汉确诊病例数存在出入。你对此有何评论？

汪文斌：有关中国疫苗有效性数据以及何时公布的问题，请你向有关企业询问。

关于第二个问题，我想你可能搞错了一个概念。中国疾控中心近期公布的血清流行病学调查结果发现，武汉地区的社区人群新冠抗体阳性率为4.43%，这一数字高于截至2020年3月底武汉报告的确诊病例发病率。这种现象并非中国特有，开展过此类调查的其他国家公开报道的调查结果发现，调查得出的抗体阳性率估算的人群感染率均高于当地报告的发病率。专家分析认为，差异的产生主要与疾病特征、感染者就诊行为、病毒核酸检测能力和血清抗体检测方法等因素有关。因此不能用调查得到的结果和地区人口数简单相乘推算病例总数。

彭博社记者：还是有关美国驻港总领馆房产的问题。中方有关要求是只针对美国驻华使领馆，还是对所有外国驻华使领馆适用？

汪文斌：刚才我已经介绍了，鉴于美方对外国驻美国使领馆房地产管理的规定，根据对等原则，中方要求美驻华使领馆履行相应的手续。

(责编：张信凤、常红)