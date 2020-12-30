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70岁华侨返乡创业：“我的心一直在文昌”

高歌

2020年12月30日17:20  来源：人民网-国际频道
 

海南文昌华侨符明潮。 高歌 摄

1950年，符明潮出生于海南文昌，童年迁居香港，后因工作定居日本。作为琼籍华侨，符明潮回乡筹建小学，为当地人所称道。2014年，符明潮成立日本海南总商会并担任会长。2019年，年近古稀的他回乡创业，在海口创立日式餐厅。

海南华侨遍及世界各地，文昌更是著名侨乡，华侨华人在海南自贸港的建设中发挥着积极作用。符明潮作为当地知名华侨，为家乡建设做出很大贡献。近日，符明潮接受人民网专访。

人在海外 心在故乡

1958年，符明潮离开文昌市昌洒镇东泰山村，随父母移居香港。中学毕业后，符明潮赴美国求学，获得会计财务管理学士及硕士学位，随后回到香港，进入香港东方海外货柜航运公司，并于1977年被派往日本分公司，从事财务工作，从此在日本定居。

“我记得小时候爬树，从树上摔下来。”谈到儿时在文昌生活的日子，符明潮的脸上露出轻松的神情。即使已经过去60余年，这段人生最初的岁月仍然深深印刻在符明潮心里。数十年来辗转世界多地，乡愁始终萦绕心间。如今回到文昌，符明潮依然会选择住在村里，因为那才是真正的“老家”。“我出生在文昌，我的根在这里，我的心也一直在这里。”

2002年，因母亲年老患病，思乡心切，符明潮带母亲返乡居住。每每看到故乡情景，总会勾起儿时回忆。农村出身的他，对落后的教育环境深有感触。“农村的条件跟大城市差很多，但农村孩子也应该有好的学习环境。”正是这样的想法，为他此后筹建小学的善举埋下伏笔。

心系家乡教育事业 积极筹建乡村小学

2004年，文昌市曾经调整学校布局，打算撤并始建于1983年的昌洒华侨小学。符明潮得知情况后，赶忙建议市教育部门不要撤并，并表示愿意捐款重建。“我说，给我一年时间，我把学校盖好。”

很快，符明潮成立“文昌市昌洒华侨小学教育基金”，并倡议日本、中国香港特别行政区以及其他地区的海内外热心人士进行募捐。在诸多捐资人中，符明潮提及托尼·斯特德莫尔（Tony Stradmoor）。他住在香港，看到筹建学校的消息后，主动联系捐款，而在此之前他从未来过海南，也从未亲眼见过学校的情况。直到2008年，斯特德莫尔才第一次来到学校，同时又捐赠了30套电脑。

“我了解这里的情况，在这些角落，需要我们华侨华人的帮助。”经过符明潮等热心华侨、同胞的不懈努力，共有600多名海内外热心人士捐款近400万元。在这些善款的帮助下，昌洒华侨小学不仅扩建新校舍，还设立了奖学金，奖励优秀教师、优秀学生和资助家庭贫困的毕业生读中学，使该校的办学规模不断扩大。

符明潮在昌洒华侨小学看望师生。 高歌 摄

“很多人说生孩子容易养孩子难，建学校也是一样。”学校投资建成后，符明潮仍然牵肠挂肚，每年都会前来数次，了解师生近况和需求，沟通各方解决问题。

16年来，昌洒华侨小学办学质量显著提高。如今的学校窗明几净，运动场、体育馆、图书室等设施齐全，学生们的校园生活更加丰富。符明潮的心愿却不止于此，“我希望这里不仅给孩子一个好的环境，也要让他们懂得传统礼义和做人的道理。同时，希望通过我们华侨华人在海外的经历，培养孩子们的国际化视野。”

古稀之年回乡创业 华侨华人助力自贸港建设

在日本生活40余年，符明潮对日本文化有着深刻的了解，也看到给家乡带来发展的契机。2019年，符明潮选择回乡创业，在海口投资创办日餐店“栗之树”，将日本餐饮文化、服务文化带入海南。

符明潮在海口投资的日餐店。 高歌 摄

2014年，符明潮带头联系了在日本从商的海南华侨华人，在东京成立日本海南总商会，并由他本人担任总商会会长。符明潮说，日本海南总商会致力于促进交流与沟通，拓展海南与日本的民间文化交流，推动中日两地经济的发展。就在2020年12月初，符明潮作为总商会会长，组织了一场海南自贸港政策座谈交流会，14个在日华侨商会参加。

“国家在经济建设方面有许多成功经验，也给了海南很好的机会。”自由贸易港使海南再次站上时代的风口。对此，符明潮表示，作为海南人，希望家乡可以把握住自贸港契机，“相信家乡一定会成功”。

(责编：高歌、常红)
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