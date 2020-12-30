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瑞典政府推动立法强化防疫

2020年12月30日15:49  来源：新华网
 

瑞典政府28日向议会提交一项旨在强化新冠疫情防控的法案。法案获得通过后将赋予政府采取更多防疫措施的权力，如关闭购物中心、停止公共交通运营和对违反防疫限制措施者处以罚款。

法案若获得通过，将于明年1月10日起生效，持续至9月。如要延期，需另获批准。

新冠疫情暴发至今，瑞典防疫主要依靠非强制性措施，引发舆论争议。瑞典政府本月早些时候向议会提交疫情防控法案，定于明年3月15日生效，有效期一年。然而，疫情形势恶化，瑞典政府在最新提交的法案中把生效时间提前。

瑞典卫生与社会事务大臣莱娜·哈伦格伦在28日举行的新闻发布会上说，法案通过后，违反防疫限制措施将面临罚款。

“在非常严重的情形下，政府将能够决定涉及面更广的措施，以防止聚集，”她说，“可实施的措施包括关闭商店、公共交通、购物中心和其他形式的商业（设施）。”

瑞典人口大约1030万，累计确诊病例和死亡病例均居北欧五国之首。瑞典政府最近一次发布的数据显示，截至23日，瑞典累计确诊病例396048例，累计死亡病例8279例。另外，瑞典26日通报，在英国等地发现的变异新冠病毒已在瑞典出现。

瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫17日发表电视讲话，坦言瑞典“抗击新冠疫情失败了”。

瑞典公共卫生局18日首次就疫情防控提出戴口罩建议，要求乘坐公共交通的乘客在“高度拥挤和无法保持社交距离情况下”戴口罩。瑞典公共卫生局先前一直以“未能有科学研究依据”为由不建议民众戴口罩。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：高歌、刘洁妍)
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