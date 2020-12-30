民调显示多数德国人担忧疫情明年持续

英国舆观调查公司一项最新调查结果显示，三分之二德国人认为，新冠病毒将在明年全年对他们的生活构成负面影响。

德新社29日援引这项调查结果报道，22%德国人预期新冠疫情将继续严重影响他们的生活。另外，大约四分之一德国人认为疫情将在2021年被广泛攻克。

受德新社委托，舆观调查21日至23日调查2035人后得出上述结论。欧洲联盟那时已经批准一款疫苗在欧盟境内有条件上市，同时德国已经明确27日开始接种。

上述调查结果显示，20%德国人预期，到2021年底，德国足球甲级联赛将恢复赛场坐满观众的盛况；54%持相反观点。

7%德国人认为电影院、剧场和音乐厅将在不限制观众人数或不设卫生规定情况下开放；72%预期这些场所将在某些条件下开放；12%预期这些场所将继续关闭。

9%德国人认为口罩将从日常生活中消失；84%认为，到明年年底，公众仍需至少在某些场所遮掩口鼻。

德国卫生部长延斯·施潘说：“明年秋冬和圣诞节将不再有疫情特征。”

他说，政府目标是到2021年中期，为全国每一个希望接种的人提供疫苗。

德新社29日报道，德国已有超过160万人感染新冠；死亡病例超过3万例。

由于新增确诊病例和死亡病例居高不下，德国16日起进一步收紧疫情防控措施直至明年1月10日。德国总理安格拉·默克尔9日说，第二波疫情比今年年初暴发的疫情严重，德国处在抗击疫情关键阶段，或许是决定性阶段。（卜晓明）（新华社专特稿）

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