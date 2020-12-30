新华社德黑兰12月30日电（国际观察）美以伊海湾角力 地区局势再升温

新华社记者夏晨 尚昊

随着伊朗将领苏莱曼尼遭美国袭杀一周年临近，美国和以色列近来在海湾水域加强军事活动，剑指伊朗。

分析人士认为，特朗普政府任期仅剩数周，美国和以色列可能试图抓住最后“窗口期”加大对伊朗施压，为美国下届政府重回伊朗核问题全面协议设置更多障碍。此举令地区紧张局势再度升温。

美以伊三方博弈

伊拉克军方20日说，不明身份武装人员当晚向巴格达“绿区”发射数枚火箭弹，未造成人员伤亡。美国总统特朗普23日称，这些火箭弹来自伊朗。

据以色列公共广播公司21日报道，以军一艘海豚级潜艇正驶向海湾地区。美联社同日报道称，美国海军一艘核潜艇和两艘军舰日前穿越霍尔木兹海峡，美国核潜艇在中东水域的存在表明其准备“随时抵御任何威胁”。另有报道说，美军本月早些时候派出两架远程战略轰炸机前往海湾，以威慑伊朗。

以色列国防军发言人齐尔伯曼26日接受沙特阿拉伯媒体采访时称，各国应对伊朗“威胁”保持高度警惕。

伊朗强硬回击了来自美以的指责。伊朗外交部发言人哈提卜扎德24日表示，特朗普关于袭击巴格达“绿区”的火箭弹来自伊朗的指控毫无根据，美国及其地区盟友试图加剧紧张局势。哈提卜扎德28日评论美以近期在中东的军事部署时表示，波斯湾对于伊朗的重要性众所周知，如果越过伊朗的安全“红线”，那将会带来很大风险。

着眼伊核协议未来

今年1月3日，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美军空袭身亡。随着其被杀一周年日子临近，伊朗最高领袖哈梅内伊和伊斯兰革命卫队等均重申，要对苏莱曼尼之死“实施报复”。

不过，分析人士指出，当前美国和以色列在海湾地区加强军事部署，虽然可能有部分原因是担心伊朗采取报复行动，但更重要的目的还是试图影响伊核协议的未来走向。

美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗去年5月以来逐步中止履行协议部分条款。美国当选总统拜登曾在今年9月表示，如果伊朗能重新严格遵守伊核协议，美国将重回该协议。

以色列一直不赞成美国重返伊核协议。以总理内塔尼亚胡及其顾问曾多次表示，美国重返该协议对中东来说将是“可怕和危险”的。据以色列媒体报道，以色列和美国计划在特朗普任期最后几周内通过秘密行动和经济制裁加大对伊朗的压力。一些以色列政治评论员认为，这显示特朗普政府和以色列政府正在联手行动，试图阻挠拜登政府上台后重返伊核协议。

上海外国语大学中东研究所教授范鸿达认为，这是几十年来美以伊三国争斗的继续，但局势失控可能性不大。事实上，伊朗当前最期待的是保持局势平稳，等待拜登上台后重返伊核协议，进而取消或缓解对伊制裁。

伊朗德黑兰大学访问学者、清华大学伊朗问题专家刘岚雨说，特朗普政府和内塔尼亚胡政府内有一些鹰派人士可能企图在近期挑起与伊朗的冲突。但沙特等美国地区盟友已开始为拜登上台后美国重返伊核协议或开启相关谈判做准备。

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