蒙古国新增20例新冠肺炎确诊病例 累计1195例

人民网乌兰巴托12月30日电 （记者霍文）30日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛通过视频通报，过去24小时对12828人进行核酸检测，新增20例新冠肺炎确诊病例，包括巴彦朱日赫区医院感染源18例、境外输入2例。该国累计报告1195例新冠肺炎确诊病例，累计治愈824例。
据蒙卫生部统计数据，累计报告1195例新冠肺炎确诊病例，包括境外输入397例、本土关联病例720例、首都恩赫萨仁疗养院确诊病例49例、国家传染病研究中心医护人员确诊病例17例、军事中心医院医护人员确诊病例12例。
11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。累计本土关联720例中，乌兰巴托394例、色楞格省217例、达尔汗乌拉省45例、鄂尔浑省25例、东戈壁省32例、戈壁苏木贝尔省4例、后杭爱省3例。
蒙古国自11月12日起实施疫情防控全民戒备状态，32天后将疫情防控级别下调至高度戒备状态。鉴于疫情出现反弹，12月23日6时起首都乌兰巴托再次实施疫情防控全民戒备状态，为期14天。期间除医疗、电力、供水、通讯、公交、石油等15类行业不受限制，其余行业全部停业，同时采取严格的禁足措施。