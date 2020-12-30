新华社北京12月29日电 （记者安蓓）近日，中巴经济走廊框架下最大交通基础设施项目白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段移交证书签发仪式在巴中部城市木尔坦举行，标志着该项目正式交付巴基斯坦国家公路局。

这是今年以来，中巴经济走廊建设克服新冠肺炎疫情影响成功实现逆势上扬的一个缩影。

中巴经济走廊是共建“一带一路”的标志性项目，于2013年启动建设。2015年明确了以中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。在中巴两国领导人高度重视和亲自推动下，走廊建设取得重大进展。截至目前，走廊项目已有70个，其中46个项目已开工建设或已完工。

记者从中巴经济走廊中方牵头单位国家发展改革委了解到，截至12月28日，走廊在确保70个项目26700多名中巴员工有效防疫和生命健康的前提下，所有项目实现建设运营基本正常。同时，瓜达尔港、交通基础设施、能源、产业等领域取得一系列重大进展。

——瓜达尔港方面：瓜达尔港保持正常运营。推动巴基斯坦政府批准瓜达尔港开展阿富汗转口贸易、批复港口及自由区税收优惠政策。推动巴方成立瓜达尔商业开发委员会，统筹瓜达尔港综合开发。成功促成乌兹别克斯坦参与中巴哈吉（中国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦）四国运输协定，并同意使用瓜达尔港作为合作枢纽，港口发展空间持续拓展。

此外，瓜达尔港配套建设顺利推进。“一带一路”标志性民心项目法曲尔中学扩建工程顺利完工。重大援助项目瓜达尔新国际机场、东湾快速路等配套交通建设稳步推进。体现“绿色丝绸之路”理念的中巴“友谊林”顺利完工。燃煤电站、海水淡化厂、职业技术培训学校等项目顺利推进。

——交通基础设施方面：“中巴友谊路”喀喇昆仑公路二期升级改造项目竣工并通车。巴基斯坦首条城市轨道交通拉合尔橙线项目竣工通车并实现商业运营。走廊最大交通基础设施项目白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段竣工并通车。

——能源项目方面：萨希瓦尔、卡西姆港、塔尔、胡布等燃煤电站克服疫情困难保持正常生产，发电量占巴基斯坦全国电力供应1/3，为稳定巴经济社会发展作出突出贡献。默蒂亚里—拉合尔高压直流输电项目快速推进，完成总工程量90%。卡洛特、苏基克纳里等重大水电项目坚持施工，工程进度稳步推进。科哈拉、帕坦等水电项目成功签署购电协议。

——产业合作方面：走廊标志性产业合作项目拉沙卡伊特别经济区签署开发协议，临时营地建设、招商引资等工作稳步推进。伊克巴尔工业园的中资企业生产防护服等物资，有力支持巴方抗疫。中巴跨境光缆项目完工并交付运营。在走廊农业合作框架下，中方向巴方援助大量灭蝗物资，助巴有效控制蝗灾。

国家发展改革委国际司司长苏国介绍说：“中巴经济走廊已经成为‘一带一路’重大项目成功统筹防疫与生产的标杆，真正体现了共商共建共享的真谛，向全世界充分展示了共建‘一带一路’的强大生命力和光明发展前景。”

疫情暴发后，中方迅速启动应急管理模式，进一步突出中方秘书处的统筹协调作用和驻外使领馆的一线指挥作用，实现了前后方配合、国内外协同。面对巴基斯坦一大批外资项目停工、撤资，中方承诺“不撤中方人员、不裁巴方员工、不停项目建设”，确保走廊项目正常运营，尤其是重大交通基础设施项目如期完工，同时重点向社会民生、抗疫援助、农业等领域适当倾斜。疫情期间走廊项目共雇用19780名巴方员工，数量不降反增，为稳定巴当地经济发展、提振民众信心起到重要作用。巴各界对走廊在疫情期间的出色表现均予以高度肯定。

当前巴基斯坦疫情仍在蔓延，走廊统筹推进防疫与生产面临的压力仍然较大。“我们要做好打持久战的准备，在继续有效防疫的前提下，尽全力减少疫情对走廊的冲击。同时，要高标准推进走廊建设，努力把走廊打造成为‘一带一路’高质量发展的示范工程。”苏国说。

《 人民日报 》（ 2020年12月30日 03 版）

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