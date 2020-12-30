“发挥才能的大舞台”

打开记录本查看运行情况，分析实时更新的数据……越南永新燃煤电厂工程师黄文宁又开始了一天的忙碌。

永新燃煤电厂项目位于越南平顺省，是中越两国经贸合作的重点项目之一。项目一期于2018年11月全面投入商业运行。在刚刚结束的第二个发电年度，电厂累计发电85.92亿千瓦时，有效缓解了越南南部的电力紧张状况。

一年前，记者在永新燃煤电厂采访时，黄文宁担任集控中心主值，如今他已晋升为单元长。“不要小看单元长，这可是负责一整台机组的岗位，责任重大。”黄文宁自豪地说。

2016年加入永新燃煤电厂后，黄文宁和同事曾前往上海参加3个月的技术培训，之后又到四川福溪电厂实习。“那是我第一次走进中国电厂，从设备到管理，处处都让我很好奇，大开眼界。”提起在华培训实习的经历，黄文宁记忆犹新，“那一段时间真是收获满满，有时为了更好地理解工艺，我沿着设备一遍一遍‘走’流程。一些技术原理听起来很熟悉，但如何联系实际，让设备系统安全高效运行，考验的是技术员的真本事！”

黄文宁职位不断晋升，收入也提高不少。每次与老同学聚会时，他都津津乐道地和大家分享在中国企业工作的收获。“在这里，我能够不断学习，感觉每天都很充实、怀有希望。”

在黄文宁看来，自己一步步成长为大型电力企业的工程师，离不开中国企业规范的本土化人才培养策略，通过定期理论学习和培训，能够及时了解行业前沿技术。“中方还组织编写了《越汉英燃煤电厂技术词汇》，这本工具书成为越南员工了解中国技术、操作中国装备的‘金钥匙’。”

不久前，越南电力集团第一发电总公司总经理带队来永新燃煤电厂“取经”。黄文宁作为技术骨干兼调度翻译，参与了多场交流，“从讨论优化炉膛结焦等技术难题，到分享实操经验，我很高兴能为越南电力行业发展贡献绵薄力量。”

新的一年即将来到，黄文宁信心十足：“共建‘一带一路’合作为我们搭建了发挥才能的大舞台，我要向管理两台机组的目标努力，让自己更优秀，让家人生活得更好。”

（本报河内12月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月30日 03 版）

(责编：牛镛)