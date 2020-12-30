创新合作为泰中关系注入新动力(国际论坛)

共建“一带一路”为泰国分享中国科技创新成果开辟了新渠道，为泰国经济发展提供了新动力

日前，中国—东盟技术转移中心曼谷创新中心和中泰东盟创新港、中国—东盟地球大数据区域创新中心正式揭牌。这是推进泰中两国在科学、技术和创新方面进行合作的绝佳机遇。东盟国家与中国之间的科技合作成果不断落地，以科技创新之力进一步推动经贸交往。

中国—东盟技术转移中心曼谷创新中心由中国—东盟技术转移中心与中国科学院曼谷创新合作中心共建，并得到了泰国国家创新局的支持，将推动东盟与中国科技创新合作迈上新高度。东盟国家与中国富有成果的合作不断展现，双方共享信息并致力于推动和平、繁荣与可持续发展，共同构建更加美好的未来。

中泰东盟创新港是中国首个位于东盟的离岸创新孵化示范载体。它立足泰国、辐射东盟，将充分利用中国—东盟技术转移中心与东盟各国之间的技术转移合作机制，以及中国科研人才资源、技术成果资源等，打造高水平的技术转移孵化创新平台，为各国提供技术供需、专业人才培育等多层次服务。这恰恰符合开放式创新理念，让知识和技术在大学、公司与国家之间流动，以开放、共享以及资源的协同作用推动各方进步。

泰中两国友好源远流长。在共建“一带一路”框架下，两国进一步加强了各领域合作。共建“一带一路”为泰国分享中国科技创新成果开辟了新渠道，为泰国经济发展提供了新动力。

我多次访问中国，对中国在科技创新领域的成就印象深刻。中国注重对科技创新研发投入，在不少领域取得丰硕成果，比如大数据、人工智能、航空航天等。泰国提出4.0战略，旨在通过科技创新发展高附加值产业，促进产业转型升级，增强国家竞争力，这与共建“一带一路”倡议高度契合。相信双方致力于共建“一带一路”，将助力经济发展，为两国人民带来更多福祉。

今年是泰中建交45周年。两国都在迈向经济发展的新阶段，在科研、教育领域不断深化合作，既是两国关系深入发展的大势所趋，也将为推动两国关系持续稳定发展注入更多动能。

（作者为泰国高等教育与科研创新部部长）

《 人民日报 》（ 2020年12月30日 03 版）

(责编：牛镛)