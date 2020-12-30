推动全球经济稳步复苏和增长

泽布吕赫港是比利时的主要集装箱门户港和西北欧地区的重要枢纽港，与中方一直保持密切的航运贸易。图为港口鸟瞰图。

比利时泽布吕赫港务局供图

党的十九届五中全会提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。接受本报记者采访的国内外企业及国际人士认为，中国作为世界第二大经济体，同时也是今年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，积极构建新发展格局，在更高起点上推进改革开放，将推动全球经济稳步复苏和增长。

“进一步增强中国经济的韧性和活力”

近年来，中国经济已经在向以国内大循环为主体转变，经常项目顺差同国内生产总值的比率由2007年的9.9%降至现在的不到1%，国内需求对经济增长的贡献率有7个年份超过100%。未来一个时期，中国国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，经济增长的内需潜力会不断释放。

在安徽省六安市金安区马头镇工业园，龙辉文教用品有限责任公司的铅笔生产线上，刨杆、胶芯、上漆、印字、包装，一系列工序有条不紊。该公司年产各类铅笔超过3亿支，远销东南亚、欧美地区的20多个国家。受疫情影响，今年上半年，公司外销订单下降约30%。公司负责人朱兴家介绍，在当地政府协助下，公司大力开拓国内市场，并开创了新品牌“六州”铅笔。目前国内销量已占公司总销量的40%，弥补了出口订单下降的缺口，产量有了新的提升。

在云南省最大的蔬菜生产基地玉溪市通海县，云南环泰进出口有限公司在外贸出口面临困难时，积极利用电商平台拓展国内市场，寻找新的增长点。“我们进口了越南芒果和泰国山竹、榴莲、龙眼等，向国内市场销售，效益都很不错。”公司总经理孔祥萍介绍，公司正计划转向精深加工蔬菜产品，目前已吸引100万美元的外方投资，将用于购进设备和改建加工车间。“利用好国内国外两个市场，我们对未来发展充满信心。”

比利时泽布吕赫港务局荣誉副总裁文森特表示，中国消费市场在全球消费市场的份额日益增长，中高端消费市场迸发出强劲购买力。中国积极构建新发展格局，培育更加成熟的消费市场，将激发更大的消费潜力。“中国电子商务高速发展，国内消费升级促进跨境业务增长，为外国企业提供了更广阔的市场，为世界经济带来巨大发展机遇。”

“发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，将进一步增强中国经济的韧性和活力。”西班牙前驻华商务参赞恩里克·凡胡尔表示，中国中等收入群体不断增长，将进一步带动消费升级，为经济发展注入更多动力。

“为外国投资者打开了更加开放的大门”

新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。中国在世界经济中的地位将持续上升，同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。

跨国公司纷纷表示，持续看好中国市场，在中国长期经营发展的战略没有变。据中国商务部统计，今年1至7月，外商在华新设企业18838家。1至11月，中国实际使用外资8993.8亿元人民币，同比增长6.3%。

不少跨国公司不断加大在华投资，一些大项目持续落地。全球知名服饰品牌优衣库日前在中国18个城市开了19家新店，加快进入中国二三四线城市；德国制药企业勃林格殷格翰在上海启动创新合作中心，表示未来5年将在华增资4.5亿欧元；日本电产投入1000亿日元在中国建设新工厂……“外企加快在华布局，表明外国投资者对中国市场的信任。中国依旧是全球投资的热土。”文森特说。

“作为通用汽车最大的市场和全球创新中心，中国市场是实现公司愿景的关键。”通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·博拉表示，通用汽车第二季度全球共销售146.6万辆汽车，其中，中国市场达到71.36万辆，占全球总销量的48%以上。“中国市场对通用汽车具有战略性意义，我们未来将在技术等领域继续加大投入。”通用汽车全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁柏历说。

欧盟亚洲事务研究所主任阿克塞尔·戈瑟尔斯表示，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是中国进一步改革开放的重要举措，“为外国投资者打开了更加开放的大门，创造了更多机遇，也将促进开放型世界经济的高质量发展”。

“中国立足新发展阶段，加快构建新发展格局，适应了国际形势的新变化，对中国和世界经济发展具有重要意义。”日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示，中国不断扩大对外开放，通过改善营商环境、扩大外资市场准入等，推动对外贸易和国内市场相互促进，将为世界经济发展带来更多动力与机遇。

“各国企业将享受更多中国发展红利”

今年以来，全面实施外商投资法及其实施条例、进一步缩减外商投资准入负面清单；自由贸易试验区扩容、海南自由贸易港建设总体方案发布实施……一系列具体举措充分证明：中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

“近年来，我们同中国伙伴的合作非常顺利，公司发展速度也越来越快。”泰国ZFB进出口公司经理朱乐玟说：“随着中国对外开放大门进一步扩大，我们对中国市场前景信心十足。”

“中国营商环境越来越透明、公平，各国企业将享受更多中国发展红利。”文森特说，疫情对全球航运业造成打击，中国与泽布吕赫港的航运贸易并未中断。“中国是经济全球化和自由贸易的坚定支持者，随着中国加快构建新发展格局，中国将引领世界经济复苏和发展。”

戈瑟尔斯表示，近年来，中国营商环境日益优化，产业链供应链不断向高端迈进。中国消费市场持续升级，对其他国家优质产品的需求不断增长，都将为世界经济复苏和发展提供重要动力。

“对日本企业来说，中国市场存在着多元而巨大的商业机会。”日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之表示，丰田汽车、松下电器、日立等企业正在扩大中国业务。希望日本企业负责人多到中国访问，亲身体验快速发展的中国市场，制定适宜的发展战略，必将收获更多红利。

凡胡尔说，中国是多边主义的坚定捍卫者和积极践行者，相信中国将为后疫情时代世界经济复苏和发展带来更多机遇。

（本报北京、布鲁塞尔、马德里、东京12月29日电 记者龚鸣、韩晓明、杨一、方莹馨、姜波、刘军国）

《 人民日报 》（ 2020年12月30日 03 版）

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