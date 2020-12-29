罗纳河谷葡萄园小众品酒精品旅游路线 

当我们在品尝来自罗纳河谷葡萄园的葡萄酒时，不要忘记这片葡萄园实际上还覆盖了法国南部不少最具特色的旅游胜地。罗纳河谷葡萄园北部靠近著名的美食之都里昂，并由此向南延伸，分为北部罗纳河谷葡萄园和南部罗纳河谷葡萄园。北部罗纳河谷葡萄园的特点是以西拉葡萄品种为主，不少特级产区位于这里，例如罗第、圣约瑟夫、克罗兹-埃米塔日、埃米塔日、科尔纳斯等。南部罗纳河谷葡萄园的一部分与普罗旺斯地区相重合，这里不仅有一望无际的薰衣草田、橄榄林及黑松露土地，更有充满地方特色的各级产区，可以完美呈现罗纳葡萄酒多姿多彩的形象。

北部罗纳河谷葡萄园因为仅允许种植一种红葡萄品种——西拉，因此也会被法国人称为“西拉之地”。对于高级葡萄酒爱好者来说，以品鉴西拉多样化的口感为目的，就很适合展开一场罗纳河谷葡萄园北境之旅。这场旅程从美食之城里昂出发，很快就到达罗纳河谷葡萄园的北部起点维埃纳，沿着罗纳河而下，不仅可以参观罗第、埃米塔日这类国际知名的罗纳河谷区特级产区，还可驻足风光旖旎的其它产区，如圣约瑟夫、克罗兹-埃米塔日均是北部罗纳河谷葡萄园的特级产区。我们可以选择罗第、圣约瑟夫、克罗兹-埃米塔日和科尔纳斯的路线，邀请中国葡萄酒爱好者就西拉葡萄品种的风味在这些产区之间的差异进行比较，满足高阶葡萄酒爱好者的专精喜好。

罗纳河谷葡萄园徒步行 图片来源：InterRhone

葡萄酒入门者的好奇心，也可以作为高阶人士打开味蕾的好奇之旅。从普罗旺斯德龙省出发，首先经过法定命名产区格里尼昂雷阿德马尔，这里不仅有大片的薰衣草田，冬季还可以挖黑松露。此后的吉恭达斯、博姆-德沃尼斯、旺度山及吕贝隆，均是罗纳河谷区极富地方特色的法定命名产区，因为它们位于南法地区，正可谓将充满南法风情的阳光、薰衣草、橄榄树与多样口味的美酒完美结合。多年以来，旺度与吕贝隆不仅吸引越来越多的法国人前往度假，更成为欧洲有产阶级购置南法风情别墅的钟情地区。

罗纳河谷葡萄园骑马行 图片来源：InterRhone

我们将以上述两条路线为主，为中国葡萄酒爱好者奉上一份葡萄酒品鉴参考。

路线一：罗纳河谷葡萄园北境的“西拉之地”

北部罗纳河谷葡萄园的特色之一，是这里的混酿相对较少，多使用唯一一种红葡萄品种酿造红酒——西拉（罗第特级产区的红酒可使用20%的白葡萄品种与西拉葡萄进行混酿）。西拉可以酿造出高品质的红葡萄酒，酒裙色彩浓郁，酒体强劲，有很强的标志性。作为高阶葡萄酒爱好者，若想对西拉葡萄品种进行一番360度的细品，北部罗纳河谷葡萄园之旅不可错过。“西拉之地”路线可以从里昂出发，驱车向南约半小时到达维埃纳，北部罗纳河谷葡萄园之旅就开始了。

北部罗纳河谷葡萄园的红葡萄酒与当地香肠搭配相得益彰 图片来源：InterRhone

从维埃纳到罗第特级产区开车只需一刻钟，这也是法国人最喜欢的品酒路线之一。每年10月第三个周末，罗第特级产区的酒庄都会联合起来，为游客举办“迷人周末”，酒庄会安排一系列庆祝活动，如盲品、寻宝、聚餐与音乐会等，当地餐馆及住宿也会提供特别优惠，是葡萄酒爱好者携伴出行度周末的绝佳方式。

罗第特级产区葡萄园风景 图片来源：InterRhone

罗第的葡萄酒久负盛名，酒裙颜色很深，呈浓郁宝石红色，源自西拉与维奥涅尔的调配，酒体拥有相当细腻的单宁口感与精致香气，令人联想到小红果、黑加仑、香辛料及紫罗兰的花香，复杂而优雅，结构饱满，风格高贵。罗第是北罗纳河谷唯一允许采用维奥涅尔作为西拉补充的红葡萄酒产区（要说明的是，罗第产区也酿造仅使用西拉葡萄品种的单酿红葡萄酒），西拉能够出产色彩浓郁、单宁丰富的优质葡萄酒，维奥涅尔则能为西拉添加精致感与香气。

离开罗第特级产区后驱车向南行使，就能到达中国葡萄酒爱好者相对了解较少的北部罗纳河谷葡萄园另三处特级产区——圣约瑟夫、克罗兹-埃米塔日和科尔纳斯。圣约瑟夫特级产区的红葡萄酒以强劲细腻的口感著称，结构平衡，以西拉酿制为主（产区允许加入10%的胡珊或马尔萨纳白葡萄品种），充满胡椒与香辛料的芳香，有时还伴随紫罗兰的香气。

接下来向西南进发，便可到达克罗兹-埃米塔日特级产区，这里是北罗纳河谷最大的产区。作为享有盛誉的特级产区，中国的消费者可不要把它与知名的埃米塔日特级产区混淆，这两处都是北罗纳河谷区的特级产区。克罗兹-埃米塔日产区的红葡萄酒口感优雅、平衡，西拉葡萄为其带来果香与单宁之间的完美平衡，且口感柔和，酒裙呈石榴红色，酒香中充满小红果与鲜花的芬芳。克罗兹-埃米塔日产区的红酒陈年能力中等，可以在年轻时饮用，初期口感清新，随着时间推移会逐渐产生香料和皮革等动物类香气。

由克罗兹-埃米塔日向东南出发不远，便到达了北罗纳河谷区特级产区科尔纳斯。法国人喜欢把科尔纳斯产区的红酒比喻为“男子汉的酒”，因当地葡萄酒被法国历史上一众男性统治者所爱，如路易十四、查尔斯五世、黎世留等。西拉是科尔纳斯产区唯一允许使用的葡萄品种，这使得酿出的红酒质感丰富，颜色深暗，甚至接近黑色，单宁含量很高。科尔纳斯的葡萄酒适合陈年储藏，经过时间打磨，单宁会变得越发圆润，并发展出一抹辛香料与甘草的气息，陈年后释放出皮革、胡椒与松露的气味。

科尔纳斯葡萄园 图片来源：InterRhone

值得一提的是，科尔纳斯产区位于自然景观十分壮丽的克鲁索高地，这里有着丰富的野外徒步路线，喜欢大自然的朋友完全可以将徒步与品酒结合起来，循着蜿蜒小路，穿行于山丘之间，加之一望无际的风景，趣味无穷。徒步路线之一，可从沙特堡出发，向圣罗曼德乐普小镇行进，这条路线可以让你收获一系列令人难忘的山坡美景，同时还能充分领略葡萄园日常种植的劳作活动。

克鲁索城堡 图片来源：InterRhone

路线二：罗纳河谷葡萄园南境的普罗旺斯美酒之旅

法国普罗旺斯薰衣草在中国几乎无人不知、无人不晓，殊不知普罗旺斯与罗纳河谷葡萄园的葡萄酒也有着深厚的渊源。在法国人心目中，普罗旺斯就是美好生活的代名词，仿佛字里行间就能看到阳光普照的薰衣草田、橄榄树园与葡萄园。我们将以普罗旺斯的风景为依托，将南部罗纳河谷葡萄园的品鉴之旅纳入其中，让美好生活与品酒之旅相映成趣。

在酒庄的酒窖中参加品酒课 图片来源：InterRhone

从里昂驱车向南约一个小时便能到达德龙省，这里也被法国人称为普罗旺斯-德龙地区，作为新晋的品酒旅游胜地，这里也是此次旅行路线的起点。在德龙省境内，将薰衣草与葡萄酒结合很好的产区非格里尼昂雷阿德马尔莫属，葡萄园紧邻薰衣草与百里香花田，附近常有大片橄榄树林，这里的土地到冬季也盛产黑松露，更增加了不少乐趣。当地不少酒庄都是家族经营，对游客非常友好，不仅欢迎游客来品酒，还提供极具当地特色的民宿服务。如果游客是在冬季前来，还可品尝到酒庄专门设计的黑松露美食，并可参加当地专业人士组织的黑松露挖寻探险，与受过专门训练的狗一起在橡树下挖刨黑松露的经历不可多得！

此外，在格里尼昂雷阿德马尔小城的山顶上，还屹立着一座结合了文艺复兴与古典主义风格的格里尼昂城堡。17世纪，这里曾居住过在法国文学史上占有一席之地的塞维涅夫人，城堡至今还保留着塞维涅夫人的信函手迹，为这场美酒美食之行增添了许多人文气息。

格里尼昂雷阿德马尔的薰衣草田 图片来源：InterRhone

格里尼昂雷阿德马尔产区的主要葡萄品种为歌海娜和西拉，前者的柔美与后者的强劲使得当地的红葡萄酒达到完美的平衡，颜色从宝石红到深红，泛着紫色光泽，释放出香辛料、小红果与黑加仑的香气，间或还有甘草与荒地灌木的清香，以至于常被法国人称为“诱惑之酒”，部分以西拉为主的特酿，陈酿时间可以长达十年。

从格里尼昂雷阿德马尔产区向南进发四十多分钟，即可到达南部罗纳河谷区的特级产区吉恭达斯。吉恭达斯的葡萄酒充满精致果香，特别是樱桃气息，这成为其主要特色，颜色从宝石红到深石榴红，令人联想到明媚的南法阳光。红酒中黑歌海娜（最多允许使用50%）释放出强劲的口感，单宁突出，结构饱满，陈年能力很强。西拉与慕合怀特（至少15%）增加了酒裙的石榴红色。吉恭达斯产区的桃红葡萄酒也值得尝试，色泽晶莹，口感复杂，弥漫着小红果、杏仁与香辛料的气息。

吉恭达斯产区葡萄园风景 图片来源：InterRhone

从吉恭达斯出发仅十几分钟车程，便可到达罗纳河谷特级产区博姆-德沃尼斯，这里大片的葡萄园与橄榄树比邻而居，常让人联想到意大利托斯卡纳风光，令人流连忘返。当地山坡偎依的山体，拥有侏罗纪时期的板状岩块，特别是三叠纪岩，这使得土壤品质特殊，能够出产与众不同的葡萄酒。博姆-德沃尼斯的红葡萄酒中，歌海娜占至少50%，带来小红果、甘草与香辛料的气息，西拉占25%至50%，赋予酒体深沉的色泽、浓郁的香气与陈年能力，加上慕合怀特的补充，使得这里的红葡萄酒充满黑加仑、皮革、灌木丛的复杂香气。

同吉恭达斯产区一样，博姆-德沃尼斯产区紧邻著名的蒙米赖山脉，壮丽严峻的山脉映衬着脚下秀美的村庄与大片葡萄园，蜿蜒小径穿梭于中，非常适合徒步行。喜欢品酒的游客更要多花一些时间研究当地的葡萄酒庄园，便可安排一场满足味蕾的徒步品酒发现之行。

特级产区博姆-德沃尼斯的风景特级 图片来源：InterRhone

与蒙米赖山脉一脉相连，渴望深度了解普罗旺斯的朋友不可错过另一处著名风景地旺度山——该山于1990年被联合国教科文组织列为“生物圈保护区”。几年来，旺度附近的地区及村庄吸引不少巴黎及欧洲的有产阶级前往购置别墅，以及在当地设立艺术界、艺术驻留地及艺术工作室等，将艺术人文与南法乡村生活完美结合。值得中国朋友了解的是，旺度也是南部罗纳河谷区的法定命名产区之一，这里的葡萄种植始终以保护大自然及地区历史文化遗产为前提。旺度产区的红葡萄酒以黑歌海娜、西拉等葡萄品种混酿而成，口感轻柔愉悦，充满小红果、香辛料、皮革、甘草及松露的气息，回味十分悠长。旺度产区的桃红葡萄酒也很知名。

旺度山地区风景优美的山巅小镇 图片来源：InterRhone

本次普罗旺斯品酒之旅的最后一站，是被法国人及世界各地游客赞不绝口的吕贝隆，并称当地大片的薰衣草田美到令人窒息。自驾是游览吕贝隆地区的最佳选择，不论是穿越绵延起伏、青郁茂密的群山，还是迎风行驶在一望无际的麦田村落间，都会随时遇见意想不到的惊喜，尤其进入吕贝隆自然公园后，景致愈发迷人。

吕贝隆的薰衣草田 图片来源：InterRhone

吕贝隆被称为普罗旺斯的缩影，拥有众多的城堡与栖于山顶的村庄。作为南部罗纳河谷区法定命名产区，吕贝隆的葡萄园位于吕贝隆自然公园之中，并因其生物多样性而成为联合国教科文组织认可的世界级自然保护区。葡萄园坐落于200-450米的海拔处，巨大的昼夜温差为葡萄酒带来很强的清爽感。产区的红葡萄酒以西拉和黑歌海娜酿造，圆润可口，果香浓郁，充满黑加仑、桑葚和覆盆子的芬芳，有时还略带胡椒味。吕贝隆的桃红酒十分知名，充满小红果及热带水果的芬芳，口感愉悦，与南法普罗旺斯的美好生活风情相得益彰。

(责编：张信凤、刘慧)