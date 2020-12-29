外交部：中方坚决打击新冠疫苗非法外流等违法犯罪活动 

人民网北京12月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持29日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：昨天，欧盟方面举行了有关中欧投资协定谈判的会议，中方有何评论？中欧本周是否会举行线上峰会签署协定？

汪文斌：中欧投资协定谈判是当前中欧经贸关系中最重要的议程。在双方共同努力下，近一段时期谈判不断取得重大进展，前景可期可待。我们希望协定能早日修成正果，为中欧经贸合作提供坚实的制度性框架保障，为双方企业和人民带来实实在在的好处。

日本每日新闻记者：据报道，一些据称是“中国制造”的新冠疫苗正在一些国家流通。中国政府是否知情？是否会采取相应措施？

汪文斌：中方在疫苗研发过程当中高度重视安全性和有效性，严格遵循国际规范和有关法律法规。中方企业严格依据科学规律和监管要求，推进疫苗的研发工作。中方对新冠病毒疫苗的管理非常严格。中方将坚决依法打击整治疫苗非法外流等违法犯罪活动，切实保障疫苗研发、生产、流通、使用安全。

巴通社记者：昨天，第六届中巴经济走廊媒体论坛以“线上+线下”的形式同步在北京和伊斯兰堡举行。两国官员、智库和媒体代表与会。你能否介绍相关情况？

汪文斌：12月28日，由中国驻巴基斯坦使馆主办，中国经济网、巴中学会承办的第六届中巴经济走廊媒体论坛以“线上+线下”的形式举行，中巴两国使节、巴方官员以及中巴两国媒体、智库、高校等各界人士约100人参加了视频论坛。参会代表围绕“后疫情时代的中巴媒体合作”的主题，就中巴两国媒体共同讲好中巴友好交往及合作故事、传递中巴经济走廊合作互利共赢的真实声音等话题进行深入交流与讨论。中国驻巴使馆已发布相关消息，建议你查阅。

我们希望中巴两国媒体人士继续发挥纽带作用，讲好中巴合作故事，巩固两国的“铁杆”友谊。

凤凰卫视记者：在新冠肺炎疫情暴发即将一年之际，近日有外国媒体报道称，中国政府试图在疫情初期隐瞒疫情。外交部对此有何评论？

汪文斌：中国抗疫的时间线公开透明、清清楚楚。中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间确定病原体，第一时间向世界分享病毒基因序列，及时与有关国家和地区分享疫情信息和防控经验。有关事实经得起历史和时间的检验。指责中国“隐瞒疫情”的说法毫无事实根据。

这里我想强调的是，中国率先控制住疫情，率先实现复工复产，率先实现经济稳定复苏，经济社会发展平稳有序，人民享有安全、健康、自由的生活。试问，面对世纪疫情，靠隐瞒和掩盖能够取得这样的成就吗？我想任何人都不难作出判断。中国抗疫成就是对所谓“隐瞒疫情”谬论的最好回答。

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