国家能源集团龙源南非公司联合南非智库发布研究报告

人民网约翰内斯堡12月29日电 （王磊）中国企业国家能源集团龙源南非公司联合南非当地智库PriceMetrics于近日发布研究报告《中国及其他投资者对南非的境外直接投资》。报告概述了2001年至2019年中国和其他境外投资者在南非直接投资的情况以及未来发展趋势，并列举了中国投资者面临的主要机遇和风险。

报告指出，直接投资总额在南非境外投资总额中占比相对较低。与间接投资相比，2019年直接投资占总投资的比例为31%，比2001年的43%和2004年和2005年的47%有所下降。而南非大多数境外投资通过债务和股票市场间接投资也反映了南非庞大的金融市场流动性强且监管良好。

该报告指出，中国是南非主要的商品贸易伙伴。报告列举了中国投资者在南非投资的诸多优势。例如南非是非洲第二大经济体（仅次于尼日利亚），拥有丰富的自然资源，特别是矿产资源。南非拥有大量跨国公司，其中许多公司的非洲总部设在南非。流动性银行业和金融服务业使外资公司的子公司能够以具有竞争力的利率获得当地借款。

报告也列举了中国投资者面临的风险，包括可能影响财产和合同权利的制度变革、能源密集型企业电力供应的限制、相对较高的劳动力成本和僵化的劳动力市场监管、限制性的黑人经济授权法规、影响本地产品采购的限制性黑人经济授权法规以及未来几年经济增长低迷的大环境。

报告认为中国在南非的投资依然潜藏许多机遇，南非政府也欢迎来自中国的直接投资帮助南非实现经济复苏和发展。

据悉，龙源南非公司加强与南非智库的沟通联系，建立合作关系，深化合作联动，树立企业品牌形象，并聘用了PriceMetrics作为公司智库，开展课题研究。目前，龙源南非公司正在开展两个课题研究：央企在南非投资环境风险和问题研究分析，以及扩大公司品牌影响力和更好地履行社会责任。此次发布的报告是第一课题的其中一个章节，全部课题研究报告预计将于2021年4月份完成。届时，研究报告也将为在南非的中国企业提供有意义、有价值的参考，并为中国企业融入南非社会，在南非更好履行社会责任提供建设性意见。

(责编：苏缨翔、刘慧)