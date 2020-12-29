越南河内垃圾发电项目主厂房2号垃圾坑封顶

越南河内垃圾发电项目施工现场。

人民网河内12月29日电 （记者刘刚）12月28日，由中企承建的越南河内市垃圾焚烧发电项目主厂房2号垃圾坑顺利封顶，为后续垃圾进场、工程交付奠定坚实基础。

河内市垃圾焚烧发电项目位于河内市朔山区南山垃圾综合处理中心内，总规模为日处理城市生活垃圾4000吨，占河内市生活垃圾总产量的50%—60%，装机容量75兆瓦，占地面积约17.39万平方米。项目建成后将是世界第二大垃圾焚烧发电厂，对推动越南首都绿色发展、培养本地高技术人才、改善能源结构、促进当地就业发挥重要推动作用，具有重要的社会效益和经济效益。

项目总投资额逾7万亿越南盾（约合3.2亿美元），由河内天禹环保能源股份公司投资，中国一冶作为EPC总承包，负责全部土建工程、工艺系统安装和调试工程。

中国一冶项目部负责人向记者介绍，项目开工以来，在越南政府的大力支持下，各项施工建设进展顺利。为克服新冠肺炎疫情影响，中国一冶与越方业主协同努力，一方面大力招聘当地技术及劳务人员，另一方面分6批次协调160余名中方人员入境越南，有力保障了现场施工进度。

截至目前，该项目主厂房工程量已完成过半，2号垃圾坑、汽机房、升压站、综合水泵房、综合楼、1号烟囱已成功封顶，1600余吨钢结构已完成现场吊装拼装，1号、2号、3号、4号焚烧炉设备安装已基本完成，5号焚烧炉主体框架安装完成，水处理区各单体结构、引桥也正在施工中。中越两国建设者正全力冲刺，力争让这一民生工程早日投入使用，助力越南首都可持续发展。

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