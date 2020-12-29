2020年气候变化加重气象灾害

英国公益团体基督教救济会28日发布报告，列举今年十大气象灾害事件，包括澳大利亚山火失控、大西洋飓风次数创纪录。这些灾害导致至少3500人死亡、超过1350万人流离失所，可获保险理赔的财产损失达1500亿美元，未投保的损失则更多，显示气候变化的长期影响正在加剧。

气象灾害屡破纪录

“无论亚洲洪水、非洲蝗灾，还是欧洲和美洲的风暴，气候变化（导致的灾害）2020年在继续肆虐，”基督教救济会气候政策项目主管凯特·克拉默说。

例如，飓风、台风等热带气旋如今发生的概率更大，威力更强，持续时间更长，所携带降雨量和侵袭范围都超过历史平均水平。

2020年，大西洋出现30场获得命名的飓风，打破纪录，导致至少400人死亡、经济损失410亿美元，以至于世界气象组织给飓风命名的26个拉丁字母全部用完，不得不起用希腊字母符号。报告认为，这意味着今后每年可能会发生更多飓风。

报告所列今年全球十大损失最重的气象灾害中，5场关联亚洲不同寻常的雨季。中国、印度今夏遭遇大规模洪水，雨季降水连续第二年超过正常水平，符合学界关于气候变化影响降水量的预测。

孟加拉国工程技术大学洪水和水资源管理研究所所长沙贾汉·蒙达尔说：“2020年洪灾是孟加拉国历史上最严重的一年，全国超过四分之一地区被淹。”

不令人意外的是，穷国和富国所承受损失不成比例。报告援引英国《柳叶刀》杂志11月一篇文章说，同样是极端天气引发灾害，在低收入国家造成的经济损失，只有4%可以获得保险理赔，而在高收入国家，60%投保。

“百年一遇”愈发常见

现有气候变化模型的计算结果显示，如果不控制温室气体排放，未来极端天气、气象灾害会越来越频繁，强度和持续时间都会增加。

澳大利亚新南威尔士大学气候变化研究中心高级讲师萨拉·珀金斯-基尔帕特里克说：“最终，气候变化的影响会以极端天气、而不是平均的变化让人们感受到。”

美国加利福尼亚州、澳大利亚甚至俄罗斯西伯利亚位于北极圈内的地区今年发生创纪录山火。报告预测，随着全球变暖加速，这类灾害会更严重。

澳大利亚去年底到今年初发生规模空前的山火，烧毁20%的森林，烧死成百上千万只野生动物。根据英国牛津大学环境变化研究所弗里德里克·奥托的研究，今后这类山火发生的概率还会增加至少30%。在欧洲，致命热浪发生的概率比一个世纪前增加将近100倍。

世界气象组织总干事彼得里·塔拉斯说：“过去用‘百年一遇’描述的热浪和洪水等气象事件，正变得越来越常见。”（胡若愚）（新华社专特稿）

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