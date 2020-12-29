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伊朗减少对伊拉克供气

2020年12月29日08:23  来源：新华网
 

伊拉克通讯社27日报道，伊朗以伊拉克欠账未还为由，已经减少向伊拉克输送天然气，威胁进一步减少供气。

伊方减气

报道援引伊拉克电力部发言人艾哈迈德·穆萨的话说，伊朗先前日均向伊拉克输送5000万立方米天然气，两周前把输气量减至日均500万立方米。

穆萨说，伊朗政府告诉伊拉克方面，伊方打算27日起把输送伊拉克的天然气减至300万立方米，暂时没有执行。他说，伊拉克欠伊朗大约27亿美元天然气账单。

穆萨说，伊朗能源部长礼萨·阿尔德卡尼安定于29日在伊拉克首都巴格达与伊拉克官员会面，讨论相关事项。

受伊朗减少输送天然气影响，伊拉克发电量已经减少大约7吉瓦，巴格达等中部地区电力短缺最严重。

美国标普全球网站27日报道，伊拉克打算从沙特阿拉伯、海湾阿拉伯国家合作委员会和约旦进口电力，以缓解国内电力短缺，同时计划利用伴生气。

财政危机

标普全球网站报道，受新冠疫情和低油价双重冲击，伊拉克财政陷入危机；伊拉克政府正竭尽全力支付公共行业和其他关键服务部门薪资。

报道说，石油收入已经不足以支付伊拉克政府关键支出；伊拉克财政赤字2021年预期扩大。伊拉克正在游说石油输出国组织（欧佩克）给予更为宽松的石油生产配额。

报道说，欧佩克成员预期明年1月集体日均增产50万桶，这意味伊拉克届时将获得一些增产和增加出口的空间。

普氏能源资讯公司的最新调查结果显示，伊拉克是欧佩克第二大产油国，11月日均产油380万桶，符合欧佩克约定的石油生产配额，但未能就先前违反配额限制做出“补偿性减产”。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：高歌、刘洁妍)
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