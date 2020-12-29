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又有三国发现变异新冠病毒

2020年12月29日08:22  来源：新华网
 

约旦、挪威和韩国27日至28日陆续确认发现变异新冠病毒感染者。

韩国中央防疫对策本部28日说，韩方在3名自英国入境者的样本中检测出变异新冠病毒。感染者是一家三口，在英国首都伦敦居住，22日入境韩国后新冠检测结果为阳性，目前在隔离。

另外，11月8日和12月13日从英国回韩国的一家四口确诊感染新冠，其中一名80多岁男子去世后确诊。韩方正对他们的样本做基因组测序，以确认是否感染变异新冠病毒。

英国14日向世界卫生组织报告发现一种变异新冠病毒，全球多国上周起暂停与英国之间的客运航班。韩国23日至本月底暂停往返英国航班。

约旦卫生大臣纳齐尔·奥贝达特27日说，19日从英国回国的一对约旦夫妇确诊感染变异新冠病毒，目前在隔离，身体状况“非常好”，由医疗专家监控。

约旦12月21日至明年1月3日暂停往返英国航班。

挪威公共卫生研究所27日说，本月早些时候从英国来到挪威的两名旅客确诊感染变异新冠病毒，研究所已通知挪威两座城市政府追踪接触者、追加检测。

挪威21日至29日暂停往返英国航班。挪威政府说，如有必要，这项禁令将延长。

加拿大首都渥太华市公共卫生部门27日说，渥太华市发现加拿大第三名变异新冠病毒感染者；这名感染者正按要求自我隔离，感染者和接触者“管理调查”正在推进。

渥太华所在的安大略省26日确认一对夫妇感染变异新冠病毒。渥太华市公共卫生部门27日说，最新调查显示，这对夫妇接触过近期从英国来加拿大的一个人。这对夫妇及相关接触者正按要求自我隔离。

澳大利亚、丹麦、意大利、荷兰、法国、瑞典、西班牙、日本、新加坡等国已经发现变异新冠病毒感染者。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：高歌、刘洁妍)
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