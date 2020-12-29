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英国提升疫情防控级别

本报驻英国记者  许立群

2020年12月29日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　自12月26日起，英国萨塞克斯郡、牛津郡、萨福克郡、诺福克郡、剑桥郡等地的新冠肺炎疫情防控级别上调至第四级。这意味着英国共有近2400万人处于四级疫情防控状态下，超过人口总量的40%。

　　在英国政府公布的疫情警戒系统中，一到三级分别对应“中”“高”和“非常高”三种警戒程度和相应的防控措施。由于近期英国部分地区新冠病毒传播速度加快，英国政府决定增设第四级。此前，英国政府已经宣布从20日起，伦敦、英格兰东南部和东部的防控级别从三级升至四级。

　　在处于四级防控状态的地区，除购买生活用品等少数情况外，民众被要求尽可能待在家中。非必需品零售店铺、娱乐设施、健身中心等停止营业。节日期间，民众除特殊原因外不允许与家庭以外的人员聚会。民众不能随意进出实施四级防控的地区。

　　本月8日开始，英国政府正式启动新冠疫苗接种工作。按政府规划，护理机构人员、80岁以上老人以及一线医护和社会工作者将优先接种疫苗。

　　英国政府本月14日公布，发现名为“VUI—202012/01”的变异新冠病毒。初步分析表明，这一变异的新冠病毒可能更容易人际传播，不过尚无证据显示它可能导致更高的病亡率，或者会影响疫苗和治疗药物的效用。12月23日，英国宣布发现了另一种变异新冠病毒。目前全球多个国家和地区已针对变异新冠病毒迅速采取应对措施。

　　世界卫生组织专家此前在日内瓦总部说，新冠肺炎疫情发生以来，尽管病毒已出现数次基因突变，但目前尚无任何证据表明新的变异毒株会导致疾病严重程度增加，也无证据表明变异会使病毒毒性更高或损害诊断方法、疫苗的有效性等。英格兰首席医疗官惠蒂表示，目前没有证据表明病毒变异会对疫苗作用产生影响。

　　（本报伦敦12月28日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年12月29日 17 版）
(责编：牛镛)
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