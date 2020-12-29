德国进一步改善创业环境

德国联邦议院预算委员会日前通过了鼓励创新创业的“未来基金”方案，以德国发展银行、德国复兴信贷银行等渠道，为初创企业提供24亿欧元资金支持。未来10年，德国计划为初创企业累计提供100亿欧元资金支持，借此吸引200亿欧元私人风险投资。分析认为，该方案将进一步改善德国创业环境，有利于创业者拓展业务。

德国联邦经济和能源部指出，创新创业是促进经济发展、提高竞争力的重要保障，不仅能促进经济结构不断完善，还能创造新的就业岗位。初创企业将成为推动德国经济数字化转型的重要动力。

为促进初创企业成长，德国联邦经济和能源部2018年发起“出发去创业”倡议，并提出“更多创业的十点计划”，明确提出培养学生的创业思维和能力、为创业者提供更多数字化咨询服务、为初创企业后续发展提供便利、帮助初创企业参与国际合作等。

德国联邦经济和能源部还设立了专门的数据库，用数字化手段提高初创企业和投资者的配对效率。德国各级政府积极支持初创企业，为其提供贷款、补助、入股、担保和咨询资金等资助。以咨询费用为例，联邦政府根据地区划分，承担咨询费用的50％至80％；一些州政府还提供“咨询优惠券”，创业者只需花费咨询费的20%即可获得全面的创业咨询。

疫情以来，德国不少初创企业面临生存困境。德国政府专门拨出20亿欧元帮助初创企业应对疫情冲击。联邦经济和能源部长阿尔特迈尔表示，传统信贷工具通常不适合年轻的创新型公司，政府为其量身定制支持项目，扩大风险融资，让有发展潜力的创业公司可以获得融资，以保障就业岗位和德国创新能力。

数据显示，2019年德国初创企业共获得62亿欧元融资，同比增长36%。仅在2019年，就有60万人在德国建立了初创企业。德国联邦外贸与投资署总经理赫尔曼表示，“未来基金”方案获得批准是“令人振奋的消息”。德国初创企业联合会发言人沃尔特认为，德国在创业成长方面存在资本瓶颈，“未来基金”方案的通过将有助于改善这一状况。

（本报柏林12月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 17 版）

(责编：牛镛)