以物易物 共克时艰(患难见真情 共同抗疫情)

新冠肺炎疫情防控期间，不少菲律宾民众在网络社区相互交换家电、衣物、日用品等各种闲置物品，帮助彼此解决生活中遇到的难题。

“因为疫情，出门购物很不方便。”家住菲律宾首都马尼拉的因佩里奥最近开始尝试“以物易物”。“我们在网上约好时间、地点，做好防疫措施，带着各自的物品见面迅速完成交换。”

疫情发生以来，由于出行受限，民众生活面临诸多不便，无法及时购买日常用品。不少菲律宾民众在“以物易物”网站交流，或成立专门网络群组，交换闲置物品，各取所需。据统计，菲律宾各地至少出现了98个网络易物群组，总成员达200万人。

菲律宾中部城市巴科洛德的易物群组成员已超过23万人，每天交换成千上万件物品。群组创建人巴塔帕说：“根据防疫规定，巴科洛德很多商店都关门了，每个家庭只有一张防疫通行证用于外出采购。我想帮助那些和我一样无法外出购物的人，所以创立了易物群组。”

在这个易物群组中，用户发布他们想要交换的物品照片和详细描述，说明想换取的物品，协商具体细节。巴塔帕称，群组每天都有新成员加入，用来交换的物品种类繁多：洗漱用品、生日蛋糕、手机、化妆品等应有尽有。

疫情防控期间，食物短缺成为当地一些贫困民众面临的难题，“以物易物”为他们获取食物等生活必需品提供了新渠道。马尼拉的一个易物群组创建人拉米雷斯说，网上易物帮助了一些贫困者，大大便利了他们的生活。

（本报曼谷12月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 17 版）

(责编：牛镛)