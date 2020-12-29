强烈谴责美驻华使领馆散布涉疆虚假信息

本报北京12月28日电 （记者王骁波）针对连日来美国驻华使领馆多次攻击中国共产党治疆政策，外交部发言人赵立坚28日表示，美国外交部门在少数反华政客的主导下，罔顾事实、无中生有，一再散布涉疆虚假信息，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

赵立坚在例行记者会上说，美国个别反华政客炮制的涉疆虚假信息是“世纪谎言”。上周，新疆维吾尔自治区政府在北京举行涉疆问题新闻发布会，约20家外国主流媒体参加。自治区政府官员、宗教人士、教培中心毕业学员、外出务工人员等结合个人经历介绍了新疆的真实情况。如果美国个别政客和官员真的想了解新疆的事实真相，就应该去认真读一读有关发布会实录，而不是引用个别反华势力炮制的所谓涉疆报告来继续散播虚假信息，误导国际社会。

赵立坚说，当前新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦、民生改善，包括维吾尔族在内的新疆各族人民过上了梦寐以求的安居乐业、安定祥和的幸福生活。相比之下，美国司法、执法系统存在系统性种族歧视和暴力执法。民调数据显示75%的美国穆斯林认为美社会对穆斯林有严重歧视。疫情发生以来，根据美国官方公布的数字，仅佛罗里达一个州就有超过100万人正在排队申请失业救济金。数字是不会撒谎的！

赵立坚指出，美国驻华使领馆应该履行促进中美关系和两国人民友好的职责，而不是散布虚假信息，攻击和诋毁中国。据统计，12月以来，美驻华使领馆多次发布污蔑抹黑中国的虚假信息，包括无端攻击中国共产党和中国政治制度的文章，引发中国民众反感和愤慨。

“生命权和健康权是最大的人权。美国政府应该好好反思，停止传播政治病毒，停止借涉疆问题干涉中国内政，把精力用在解决自身问题上，切实保护美国人民的生命，维护包括少数族裔在内的美国人民的人权。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 03 版）

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