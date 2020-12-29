“助力乌干达青年提升职业技能”

乌干达鲁班工坊日前以“云揭牌”方式启动。该项目将以天津工业职业学院的特色专业黑色冶金技术和重点专业机电一体化技术为重点，通过设立专业实训区等方式，为当地青年提供职业技能培训。

乌干达鲁班工坊分别建于埃尔贡乌干达技术学院和中乌姆巴莱工业园内，包括电气自动化技术实训中心、数控加工实训中心、工业仿真实训室、工程实践创新实训室、钳工实训区等，总占地面积约1800平方米。目前实训区机械电子设备均已安置到位。受疫情影响，当前培训课程主要以“云教学”为主，天津工业职业学院教师团队制作了30套课件和50个教学视频，编写双语教材9册。

乌干达科技与创新部长埃利奥达·图姆韦西杰表示，鲁班工坊项目将进一步推动乌干达职业教育发展以及工业化进程，推动乌干达实现经济转型。他期望通过该合作项目，当地学员能在机电一体化和黑色冶金等领域获得高水平技能。

中国驻乌干达大使郑竹强表示，鲁班工坊是中国在2018年中非合作论坛北京峰会上提出的中非“八大行动”倡议中能力建设合作的一部分。乌干达鲁班工坊揭牌启动运营将进一步推进职业技能转移，创造更多就业机会。

迈克是乌干达坎帕拉合盛钢管厂的一名机床技师。最初他只是一名普通翻砂工，后来在中国师傅指导下学会了机床操作，自己也带起了徒弟。现在，迈克作为技师代表正在鲁班工坊接受再培训，目的是系统学习数控加工理论和实践，为以后培训新学员做准备。数控加工实训中心有4台数控车床，学员们可以学习轴类、盘类零件加工。

工业仿真实训室也深受学员欢迎。实训室配备24台计算机，还安装有连铸生产仿真和小型材生产仿真两套实训系统，可基本解决冶金类学生的生产实习难题。系统还具有操作记录功能和自动评价体系，可对实训操作结果进行自动评判。

埃尔贡乌干达技术学院院长保罗·穆利马表示：“中方为我们捐赠了很好的实训设备，大大提升了学校的教学条件。相信鲁班工坊将助力乌干达青年提升职业技能，促进乌干达工业发展。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 03 版）

(责编：牛镛)