恒温泳池、多功能球馆、有氧无氧健身区、操课教室……日前，阿尔及利亚首都阿尔及尔东方商业广场运动馆举行“云开放”活动，通过多个社交媒体平台带领观众“云体验”当地最大的综合性运动场馆。

白墙灰顶的五层建筑，外墙上深嵌着形状不一的小窗，独特的外观造型让运动馆在高楼林立的商务区格外醒目。据介绍，运动馆建筑主体结构的设计理念来源于中国传统山水元素和北欧的木屋风格，小窗设计灵感则来源于阿尔及利亚当地传统民居。

运动馆由中国建筑集团有限公司（中国建筑）投资建造并运营，总建筑面积约12100平方米，可容纳400人同时使用。运动馆还聘请运动专家编排了多种课程，设计了专属手机应用，人们可以在线查看运动课程、预约、制定运动计划等。运动馆运营负责人哈西德·玛吉介绍说：“我们希望将运动馆打造成阿尔及利亚运动休闲‘一站式’目的地，为大家提供体验现代运动健身方式的好去处。”

“从设计、施工到采购，每个环节我们都按照严格的工程标准控制，运动设备来自全球知名品牌。”运动馆项目工程师王政栋介绍说，“在建造过程中，我们与当地企业深度合作，将绿植墙、玻璃隔断、室外绿化等10余项分项工程交给当地分包商或供货商实施，促进互利共赢。”中国建筑阿尔及利亚公司总经理周圣说，除了运动馆，东方商业广场还包括办公楼、酒店式公寓、商业、餐饮等综合设施，是阿尔及利亚首都中央商务区的重要项目之一，“我们的目标是打造一个地标式、充满活力的建筑群，更好服务当地经济社会发展。”

（本报阿尔及尔电）

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 03 版）

(责编：牛镛)