国际社会应共同反对“疫苗民族主义”

本报北京12月28日电 （记者王骁波）外交部发言人赵立坚28日在例行记者会上说，关于新冠疫苗国际合作，国际社会应树立共赢理念，摒弃零和思维，共同反对损人利己、囤积居奇、蛮横垄断的行径，尤其要反对“疫苗民族主义”。

在回答关于中方疫苗可靠性的相关提问时，赵立坚表示，中国政府高度重视新冠疫苗的安全性和有效性。中国疫苗研发企业严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，并严格遵循国际规范和有关法律法规开展国际合作。中国已有多支疫苗正在多国开展Ⅲ期临床试验，进展顺利。中国已在国内批准疫苗紧急使用，迄未出现严重不良反应案例。迄今的临床试验数据初步显示，中国新冠疫苗具有较好的安全性和有效性。

“据我了解，阿联酋、巴林等国已批准中国国药集团灭活疫苗的注册，并提出采购中国疫苗。此外，有关权威研究显示，中国研发的灭活疫苗更能借助现有的冷链体系进行储存和运输，不会增加额外运输成本，普及性将更广。”赵立坚说。

他说，中方一直坚定承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，以公平合理价格向世界供应，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。我们还将积极考虑以多种形式向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助。

“关于疫苗国际合作，国际社会应树立共赢理念，摒弃零和思维，共同反对损人利己、囤积居奇、蛮横垄断的行径，尤其要反对‘疫苗民族主义’。”赵立坚说，中方愿同各国携手合作，推动更多安全有效的疫苗问世，为实现疫苗的可及性和可负担性共同作出努力。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 03 版）

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