中智携手深化务实合作

在智利中部奥希金斯大区的圣费尔南多水果加工厂，工人正在包装梨，准备出口中国。

新华社发

历经20余天的航程，从智利圣安东尼奥港驶出的货船将成熟的樱桃运抵中国；中国向智利出口的猕猴桃也漂洋过海，在智利首都圣地亚哥及周边城市上市。殷红的樱桃、饱满的猕猴桃，将分处地球两端的国家联系在一起，见证着中智两国贸易的快速发展。

今年前10个月，中智双边贸易额同比增长5.1%。两国在农业、能矿等领域合作增长显著，在基础设施建设、高新技术投资等方面亮点纷呈。中智双方加强发展战略对接，推动双边经贸关系再上新台阶。

农业矿业贸易成果突出

目前，中国已成为智利最大贸易伙伴、最大进口来源国、最大出口目的地国和最大农产品出口市场。中智贸易快速、稳定的发展离不开高水平的自贸区建设。2019年，中智自贸协定升级版开始实施，有效带动了双边贸易规模的大幅增长与双边经贸关系的快速发展。2019年中智双边贸易总额达到410亿美元，是2005年中智自贸协定实施前的5.8倍。

智利海关最新统计数据显示，今年前10个月，智利出口总额为562.7亿美元，比去年同期下降6.6%，但对华出口额却逆势增长12.7%，占智利出口总额的36.6%。智利财政部副部长弗朗西斯科·莫雷诺表示：“这是政府与企业积极协调配合的结果。希望未来智中双边贸易可以继续保持增长势头，以帮助智利国家经济复苏。”

今年以来，智利水果、矿产等对华出口也表现抢眼。前10个月，智利铜、铁等矿产品对华出口163.18亿美元，同比增长18.7%。智利国家铜业委员会预计，2020年智利铜产量将达582万吨，同比增长0.6%。对中国市场的稳定出口，使铜价经受住了疫情冲击。“中国经济迅速恢复，我们的出口得到了保证。”智利太平洋钢铁公司瓦奇巴托冶炼厂经理罗德里格·布里塞诺说。

据智利水果出口商协会数据，上一个樱桃出口季，智利共出口20多万吨，其中约91%销往中国。智利农业部部长安东尼奥·瓦尔克表示，本季将有超过31.62万吨的樱桃出口到中国。“智中农业贸易保持稳定，农民扩大种植面积的意愿很强烈，预计明年智利农业生产将实现4%至5%的增长，为经济复苏提供重要动能。”

智利蓝莓和李子进入中国市场后，年出口量大幅增长。智利水果生产商联合会主席豪尔赫·巴伦苏埃拉表示，加强两国经贸往来，不仅推动智利农业技术普及，更提高了当地就业水平和农民生活水平。

中企投资促进互利共赢

“智中各领域的战略合作正迎来一波新的高峰。”智利《三点钟报》如是评论。

今年11月底，中国铁建承接智利5号公路塔尔卡—奇廉段的建设项目，投资额达8亿美元。智利公共工程部部长阿尔弗雷多表示，该段工程是5号公路重要组成部分，对改善交通运输条件、完善路网建设意义重大。

截至目前，今年中企在智利签署承包工程合同额已超过25亿美元。智利合作广播电台官网日前发表题为《智中经贸的广阔合作前景》评论说，为促进经济复苏，智利计划在两年内实施340亿美元的公共投资，包括2544个基础设施项目。“中企可以凭借丰富经验，充分发挥自身技术和优势，加大对智利基础设施建设行业投资，既可互利共赢、造福人民，也可为推动经济增长作出贡献。”

双方在互联网、数字经济领域合作方兴未艾。滴滴于2019年6月在智利推出快车服务，半年后服务即覆盖智利90%以上城市地区。今年2月，滴滴在智利首都大区正式推出出租车叫车服务，运用大数据等技术，助力当地出租车行业转型升级，提高当地出租车司机的工作效率和收入。

去年8月，华为在智利投资1亿美元的云数据中心亮相。“华为云”将加速智利5G发展，并推动人工智能、远程医疗、智能家居和应用的发展。

智利前驻华大使费尔南多·雷耶斯认为，数字“一带一路”是未来智中合作的重点之一。在全球抗疫的大环境下，两国共建数字“一带一路”，将有助于挖掘数字经济发展潜力，为传统经济转型带来新机遇。

未来发展前景更加广阔

“智利是中国在拉美的重要伙伴。”智利天主教大学校长桑切斯说，智利是第一个同新中国建交的南美国家，也是第一个承认中国完全市场经济地位、同中国签署双边自由贸易协定并实现升级的拉美国家，两国经贸合作日益深入、领域不断拓展。

雷耶斯说，面对突如其来的疫情，中国在物资出口、医疗设备制造等领域为包括智利在内的拉美国家提供大量支持。今年7月，智利外交部和中国商务部发表联合声明，坚定反对贸易保护主义，为减少疫情对双边贸易的冲击作出努力。

当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。智利迭戈·波塔莱斯大学政治学教授康斯坦萨·霍尔克拉认为，中国经济结构在不断扩大开放中实现优化，经济发展质量不断提升。一个开放程度更高、发展质量更优的中国，将为智利提供更多新的发展机遇。

雷耶斯认为，中共十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为中国未来发展擘画蓝图。与此同时，智利也制定了一系列经济措施促进本国经济复苏。“面对后疫情时代经济复苏与发展的艰巨任务，两国都将高质量发展定为未来方向。智中经济互补性强，双方合作将迎来更加广阔的前景。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 03 版）

(责编：牛镛)