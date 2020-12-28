中泰一家情谊深 百尺竿头畅新篇

人民网曼谷12月28日电 （记者孙广勇）2020年是极不平凡的一年。在世纪疫情和百年变局交织的背景下，中泰关系行稳致远，迎来建交45周年的重要历史节点。中泰两国历来是亲密友好邻邦，建交45年来，两国始终和睦相处，患难与共，建立了深厚友谊，也为促进中国与东盟国家关系发挥了示范作用。今年以来，中泰两国政府和人民在抗击新冠肺炎疫情斗争中守望相助，“中泰一家亲”的传统友谊进一步得到升华。岁末之际，中国驻宋卡总领馆同泰国第六区公共关系局合作，在泰国国家广播电视台宋卡站的支持下，拍摄了泰南各界庆祝中泰建交45周年系列宣传片，并于12月28日将中泰文两版同时上线发布，共话中泰情谊，畅想美好未来。

系列宣传片分为上下两集。上集邀请了泰国副总理兼商务部长朱林、泰国内政部副部长尼蓬、泰南行政公署秘书长、泰南14府府尹、泰南著名侨领等社会各界代表，畅谈两国友谊，憧憬合作前景。下集以《中泰友谊颂》（泰国著名青年歌唱家帕朗演唱，中国著名青年钢琴家汪扬伴奏）为背景音乐，全面展现普吉、董里、宋卡等泰南十四府美丽风光，并邀请普吉、攀牙、甲米三府府尹（省长）、宋卡市市长等政府官员及华侨华人、学生、中国志愿者教师与中囯驻宋卡总领馆全体外交官等，共同唱出对中泰友谊的美好祝愿。

回顾难忘的2020年，在新冠肺炎疫情肆虐全球之时，中泰两国守望相助，同舟共济，谱写了人类命运共同体的华美乐章，充分体现了中泰建交45年的深厚情谊。从泰国民主党政要、泰南十四府政府机构官员到华侨华人、教育机构，纪录片的拍摄得到泰南各界人士的大力支持，彰显了泰南各界对中泰建交45周年的重视和中泰两国的友好关系。宣传片表达了泰南人民盼望早日战胜疫情、热情欢迎中国游客到来的美好心愿。泰南十四府在商业、人文、旅游等方面有着独特优势，希望宣传片的上线，能够进一步推动两国人民的相互了解，提高泰南在中国的影响力，推动中泰南合作开辟更加广阔的发展前景。

2021年即将到来，站在新的历史起点上，我们对中泰美好未来充满信心和期待，期待中国与泰南合作、中泰关系奏响更华美的乐章。

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