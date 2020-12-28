中国—东盟物流行业合作对接会召开 

人民网北京12月28日电 （记者李欣怡）12月28日，中国—东盟物流行业合作对接会以视频形式召开。

会议由中国—东盟商务理事会主办，理事会执行理事长许宁宁在致辞中表示，中国与东盟比邻而居，互为第一大贸易伙伴，双方物流行业互补性和关联性强。RCEP生效后将实现地区各国间货物贸易高水平开放，极大推进地区间贸易投资增长，这将为中国与东盟间物流业发展提供广阔空间。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在中国—东盟物流行业合作对接会上致辞

中国—东盟商务理事会供图

2021年将是中国—东盟建立对话关系30周年，也是中国—东盟可持续发展合作年。许宁宁认为，为进一步促进双方物流产业发展，应尽快召开中国—东盟互联互通合作委员会会议，落实好中国—东盟及其成员国已达成的合作共识，将加强物流合作发展的政策、规划对接工作做细做实，共同打造数字平台、智能物流服务体系、产品溯源体系，实施数字化的金融服务。此外，双方物流货代商协会应加强行业合作发展的机制建设，提升行业国际合作水平，将实施“双循环”新发展格局与推动国际区域物流合作紧密相连。

中国商务部原亚洲司司长吕克俭在致辞中表示，加强双方物流行业及其企业合作，是当前应对疫情、各国经济增长的重大需要。根据共建“一带一路”的需要，由中国—东盟商务理事会牵头，东盟国家物流协会领导人和中方代表已共同发起成立中国—东盟物流行业合作委员会, 为双方物流行业搭建合作平台。近年来，伴随着共建“一带一路”的深入推进，双方不断加强铁路、公路、港口、机场等基础设施互联互通, 合作成果显著，中老合作铁路建设、国际陆海贸易新通道建设等正在抓紧进行。

近年来，东盟国家已成为中国物流企业出海合作的热门地区，菜鸟、京东、顺丰、百世、中通及圆通快递等中国民营企业纷纷进驻东盟。中国企业的高效、便捷服务受到东盟国家民众欢迎，其运营模式也带动了当地物流业发展。

广西玉柴物流股份有限公司董事长周宇浩表示，玉柴物流看好RCEP将给物流企业带来的新发展机遇。目前公司通过数智化综合供应链信息平台，提供运输、仓储、生产物流、供应链贸易等服务，期待与东盟同行开展全方位合作。

柬埔寨物流协会会长Sin Chanthy在中国—东盟物流行业合作对接会上讲话

中国—东盟商务理事会供图

会上，菲律宾工商会永久名誉会长和菲律宾丝绸之路国际商会会长、越南物流协会副会长、缅甸国际货代协会前会长、柬埔寨物流协会会长、泰国国际货代协会前会长、马来西亚国际货代协会执行秘书长等先后发言，肯定此次会议召开的现实意义，并积极表达了增进合作的愿望。

越南物流协会副会长Dao Trong Khoa表示，当前越南物流服务行业正在复苏。中国和越南之间的跨境运输需求在增长，但还需解决存在的有关问题，以便物流服务供应商能够更好地促进两国间贸易。

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