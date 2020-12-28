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冷战传奇间谍布莱克去世

2020年12月28日14:21  来源：新华网
 

俄罗斯对外情报局新闻处处长谢尔盖·伊万诺夫26日说，冷战期间为苏联效力的原英国秘密情报局、即军情六处特工乔治·布莱克当天去世，终年98岁。

朝鲜战争期间目睹美国军队轰炸朝鲜平民百姓，促使布莱克转换阵营。这名双面间谍曾导致数百名潜伏在东欧国家的西方间谍落网，令军情六处恨之入骨。

转换阵营

布莱克1922年出生于荷兰鹿特丹，第二次世界大战爆发后参加反抗纳粹德国的荷兰地下抵抗运动，后逃至英国，加入军情六处。1948年，他被派至韩国首都汉城（今首尔），收集苏联情报。朝鲜战争爆发后，朝鲜人民军夺取汉城，布莱克被关入战俘营。

1951年春，布莱克经由朝鲜军官告知苏联大使馆，希望与苏联国家安全委员会、即克格勃代表见面，希望合作。

在2017年经由俄罗斯对外情报局发布的声明中，布莱克回忆说，看到“美国军事机器”屠杀平民，“我意识到，这类冲突对整个人类致命且危险，我因而作出一生中最重要的决定，自愿与苏联情报机构合作，无偿帮助维护世界和平”。

1953年朝鲜停战协议签署后，布莱克回到英国伦敦，继续为军情六处工作，暗中为苏联收集英美情报。他在克格勃代号“鼹鼠”。

王牌间谍

根据布莱克提供的消息，苏联通信兵1956年“偶然”发现，美英情报人员挖了一条从西柏林通往东柏林的地下隧道，窃听驻东德苏军的通信电缆。一些俄罗斯媒体认为，“柏林隧道”事件产生很大政治影响，在一定程度上促使苏联修建“柏林墙”。

2012年接受俄罗斯官方媒体《俄罗斯报》采访时，布莱克回忆，他每个月与苏方联络员接头一次。他乘火车去东柏林，穿过不同城区，确保没有人跟踪后，坐上联络员所乘小汽车，前往一处秘密公寓。“我交出胶卷，我们交谈，有时候会喝上一杯苏联气泡酒。”

法新社报道，布莱克向克格勃透露的军情六处特工名单“或许有五六百人”。到了1961年，一名波兰情报高官叛逃，向美国中央情报局提供军情六处内部苏联卧底消息，布莱克双面间谍身份暴露，被英国判处42年监禁。路透社报道，布莱克身份曝光，震惊了英国情报高层。

5年后，在3名同情他的狱友协助下，布莱克借助绳梯，成功越狱，在同伴住处躲藏两个月后，藏身一个挂在小汽车底的木箱内，辗转进入东德，最终抵达苏联。他在莫斯科受到英雄般的欢迎，被授予上校军衔。

“永不后悔”

英国把布莱克视为“叛国者”，布莱克并不这么看，说他从没真正觉得自己是英国人。“要叛国，你首先必须属于那个国家。我从没属于英国。”

布莱克的英国妻子对他双面间谍身份一无所知，与他离婚。两人育有3个孩子。

布莱克到苏联后给自己取了俄文名“格奥尔吉·伊万诺维奇”，娶了一名苏联女子，育有一子。他享受新生活，曾经对俄罗斯情报官员开玩笑说，自己就像“一辆外国产小汽车，非常适应俄罗斯路况”。

俄总统弗拉基米尔·普京26日向布莱克亲属致慰问电，称赞他“历经磨练，充满勇气”。普京说，布莱克在多年艰苦工作中为保障战略平衡、维护世界和平作出不可估量的贡献。“我们对这位传奇人物的怀念将永存心中。”

布莱克的晚年在莫斯科郊外一座乡间木屋度过。他生前接受采访时说，尽管苏联解体，他从不后悔自己的选择。“我认为，把你的生命献给一个崇高的理想、一项崇高的实验，永远不会错……”（胡若愚）（新华社专特稿）

(责编：高歌、刘洁妍)
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