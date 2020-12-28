南非新冠肺炎确诊病例过百万 政府或收紧封锁措施

在约翰内斯堡医院进行核酸检测的南非民众。人民网记者 万宇 摄

人民网约翰内斯堡12月28日电 （记者万宇）随着圣诞节假期新冠肺炎确诊病例数屡创新高，南非目前累计新冠肺炎确诊病例已经超过1百万例，媒体预计南非政府将强化封锁措施。

据南非卫生部统计，截至12月27日，南非累计确诊病例为1004413例，总死亡病例为26735例，总康复病例为844874例，累计测试6445318次。南非媒体分析认为，病例增加的原因是节日期间社交活动的增加，以及在南非发现的传播力更强的变异新冠病毒。媒体报道，南非总统拉马福萨将于12月29日召开紧急会议，很可能宣布更严格的限制措施，以遏制该病毒快速传播势头。

目前南非国内为一级封锁状态，南非医学协会希望将封锁等级提升为二级封锁，严格限制社交聚会。协会总裁库兹警告说，医院或将成为疫情热点地区，因为医生和护士目前无法应付医院中越来越多的确诊患者。

中国驻南非使馆25日发布公告，提醒中国公民高度重视第二波疫情社区传播危害 。公告称南非官方宣布进入第二波疫情以来，多地接连暴发聚集性感染，成为疫情“热点”地区。受此影响，近日在南中国公民感染病例呈现快速上升势头，导致新增2人死亡。约堡唐人街发生聚集性感染事件，已有多人确诊。

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