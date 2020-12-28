2020年泰国“汉语桥”系列比赛颁奖典礼成功举办

人民网曼谷12月27日电 （记者孙广勇）12月26日，2020年泰国“汉语桥”中文歌曲大赛、中文演讲大赛及微视频大赛线上颁奖典礼隆重举行，中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、泰国高教部高教委秘书长桑攀·叻缇德、教育部基教委秘书长安鹏·批纳撒、民教委秘书长阿塔蓬·德隆、职教委副秘书长蒙通·帕苏万、泰国僧伽委员会委员颂德通猜副僧王分别致辞。

为庆祝中泰建交45周年，诗琳通公主学习中文40年，中外语言交流合作中心-曼谷中心、泰国高等教育与科研创新部高等教育委员会、泰国教育部基础教育委员会、民校教育委员会、职业教育委员会联合主办2020年泰国“汉语桥”中文歌曲大赛、中文演讲大赛及微视频大赛。9月份启动以来，受到来自广大泰国学校和中文学习者的持续关注和踊跃报名，300余所学校共提交1千余份参赛作品。

中文歌曲大赛经过中国民族艺术协会民族声乐学会会长王敬玮、国家二级演员白斯琴高娃等专家评选后，杨金玉、李丽英、林心福的作品从284份参赛作品中脱颖而出，分别获得大学成人组、中学组、幼儿小学组冠军。值得一提的是，杨金玉的改编作品《飘洋过海来学汉语》引爆中泰各大媒体。

中文演讲大赛经过层层选拔，60名优秀选手从500余份参赛作品中入围复赛，根据初赛和复赛成绩确定中学组、大学组各10人晋级决赛。决赛环节，选手们围绕《中泰友好之花结硕果》《五岳之首-泰山》等题目展开精彩演讲，曼谷大学罗春凤、达府美速市智民学校胡育欣分别获得大学组和中学组冠军。

微视频大赛共收到近千份作品，均围绕“我眼中的中泰友谊”“中文学习故事”“中泰共同抗疫”“中泰文化体验”等主题，涌现了一批富有创意、构思巧妙、制作精良的原创作品。经过8位专家的4轮评选后，18份优秀作品分别获得一、二、三等奖、最佳故事奖、最佳剪辑奖和最佳人气奖。其中，玫瑰园中学孔子课堂的《老课本》得到评委专家的一致好评，最终获得一等奖。

泰国“汉语桥”系列比赛得到20余家协办单位和支持单位的鼎力支持，各机构负责人通过视频方式纷纷祝贺比赛圆满成功。

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