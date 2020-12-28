欧盟多国启动新冠疫苗接种

欧洲联盟多个成员国定于27日启动新冠疫苗接种，医护人员和养老院老人优先。

按照欧盟委员会计划，法国、德国、意大利、奥地利、葡萄牙、西班牙等国当天将启动接种。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在社交媒体写道，“我们正开始翻开艰难一年的新一页”。

欧盟国家订购的疫苗由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发，在比利时和德国生产。接种者需注射两剂，间隔21天。

匈牙利和斯洛伐克26日“抢先一天”启动接种。匈牙利首批疫苗可供4875人接种，首先为首都布达佩斯一线医护人员接种。在斯洛伐克，政府新冠疫情应对委员会成员首先接种。

疫情严重的意大利、西班牙和法国26日收到首批疫苗。

法国首批收到19500剂疫苗，将首先在首都巴黎所在的法兰西岛大区和东部勃艮第-弗朗什-孔泰大区的养老院和医院启动接种。法国政府希望明年1月至2月为养老院100万人接种疫苗。

德国首批疫苗26日由货车运往多地养老院，将为那里的老人接种。正式接种启动前，一名101岁的老妇26日成为德国首名接种者。德国政府打算到今年底把130万剂疫苗分配给各地方卫生部门，明年1月起每周分配大约70万剂疫苗。

在葡萄牙，首批疫苗由一辆货车在警方护送下运至中部地区，继而分配给5所大医院。

路透社等媒体报道，调查显示，法国、波兰、意大利等一些欧盟国家不少民众对新冠疫苗效果持怀疑态度或不愿意接种。意大利外交部长路易吉·迪马约26日呼吁民众接种疫苗：“我们将重获自由，重新能够拥抱。”

意大利是欧盟地区新冠死亡人数最多的国家，首批接收将近1万剂疫苗。意卫生部说，意方很快将每周收到47万剂疫苗。

欧盟现有27个成员国，人口共约4.5亿。冯德莱恩先前说，为结束新冠疫情，欧盟地区70%人口需要接种疫苗。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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