更多国家发现变异新冠病毒感染者

瑞典、西班牙、加拿大26日通报，英国最先发现的变异新冠病毒已经“入境”。

瑞典公共卫生局报告，一名旅客最近从英国来到瑞典南曼兰省过圣诞节，入境后遵循建议隔离，21日新冠检测结果为阳性，26日确诊感染英国发现的变异毒株。

瑞典21日午夜起禁止来自英国和丹麦的非瑞典公民入境，为期一个月。瑞典确诊首例变异新冠病毒感染者后，扩大追踪调查，正在分析10月以来所有从英国回国人员的检测样本，以确认变异毒株是否已在瑞典境内传播。

西班牙首都马德里所在的马德里自治区26日通报，发现4例变异新冠病毒感染病例以及3名疑似感染者。确诊者是一名本周从英国首都伦敦来到马德里的年轻男子和他的3名家人，目前症状不严重。

马德里自治区政府呼吁民众不必惊慌。西班牙22日起禁止来自英国的非西班牙公民或居民入境。

加拿大安大略省政府26日说，达勒姆地区一对夫妇确诊感染变异新冠病毒，这对夫妇“没有已知的旅行、（新冠）接触或高风险接触”记录，正在隔离。

安大略是加拿大人口第一大省。省政府说，达勒姆地区卫生部门“已展开病例和接触者调查”，安大略省正与加拿大公共卫生局协作；没有证据显示加拿大正在推广接种的新冠疫苗对变异病毒的效果会减弱。

加拿大20日午夜起禁止来自英国的客运航班入境，禁令目前将持续至明年1月6日。加卫生部24日宣布，过去14天经由英国或南非来加的所有旅客将接受“二次筛查和隔离安排审查”。

法国卫生部25日报告，发现首例变异新冠病毒感染病例。感染者是在英居住的法国公民，19日从伦敦回国，21日在医院接受核酸检测，结果为阳性，目前在法国中部图尔市家中自我隔离，没有症状。

法国卫生部说，另有几名检测结果为阳性的患者可能感染变异新冠病毒，相关样本正在巴斯德研究所接受基因测序。

法国20日午夜起的48小时禁止所有来自英国的人员入境。英国和法国政府22日达成重新开放边境的协议，两国间铁路、航空和海运服务23日上午开始恢复，暂时允许部分人员进入法国，包括货车司机、欧洲联盟公民和拥有欧盟居留权者。货车司机需接受过境快速新冠病毒检测，旅客必须出示72小时内检测阴性证明。法方说，这一限制措施将至少持续至明年1月6日。

英国14日向世界卫生组织报告发现这种变异新冠病毒。英国首相鲍里斯·约翰逊19日说，没有证据显示英国发现的变异新冠病毒会导致更严重的疾病或更高的死亡率，但变异毒株“似乎驱动”疫情在伦敦、英格兰东南部和东部更快速传播。

澳大利亚、丹麦、意大利、荷兰、日本、新加坡等国已发现变异新冠病毒感染者。南非政府18日报告另一种变异新冠病毒。英国23日通报发现两例南非报告的变异新冠病毒感染者。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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