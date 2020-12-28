南非推出小农户扶持措施

南非政府日前宣布，将向7.5万个小农户拨款10亿兰特（1美元约合14.6兰特），支持疫情防控期间的农业生产。南非农业部长迪迪扎强调，这一措施旨在稳定农产品价格，维持和增加农业领域的就业。

根据南非农业部的计划，这笔扶助资金将以优惠券形式发放，用于小农户为雇工发放工资、采购化肥和种子，推动农产品购销活动等。扶助对象为从事农业生产的青年、妇女及退伍军人等群体，且家庭种植面积在1公顷以下。农业部还会依据农时向部分小农户发放小型农用机械和农具。

受疫情影响，今年3月以来南非生活物品价格普遍上涨，民众生活成本上升，部分以家庭生产为主要模式的小农户受影响严重，出现生活困难和生产中断的情况。疫情打乱了小农户的生产安排，租赁农用机械、储存和运输粮食都是一笔不小的开销，不少小农户入不敷出。

进入12月，南非再度面临严峻疫情形势，本就脆弱的小农户面临着更大挑战。此次南非出台针对小农户的援助措施，主要是为了解决他们的融资难题。南非媒体称，得到政府扶助的广大小农户有望重回农田，部分养殖户有望扩大养殖规模。

迪迪扎表示，根据扶持计划，政府将通过发放手机代码的方式，让申请者在线填报自己的经营规模和申请资金数额等信息，根据申请人需要提供1000至9000兰特的一次性资金支持。政府还会雇用失业青年及农学专业毕业生担任核查人员，确保援助行动公平顺利进行。

小农户在南非农业人口中占比大，解决这一群体面临的问题有助于维护南非社会稳定。南非农业商会对政府的相关扶持措施表示欢迎，认为这将进一步稳定国内农业市场，保障小农户在困难时期的基本利益，促进南非经济恢复。

（本报约翰内斯堡12月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月28日 16 版）

(责编：牛镛)