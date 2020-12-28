日本今起暂停批准外国人入境

新华社东京12月26日电 （记者华义）据日本广播协会电视台26日报道，鉴于变异新冠病毒在包括日本在内的多个国家出现，日本政府决定从12月28日起至2021年1月底暂停批准外国人入境。日本公民、常住外国人和部分国家与地区的商务人员入境不受这一政策影响。

日本25日宣布在入境检疫中首次发现5人感染近期英国报告的变异新冠病毒。26日日本又报告2例感染病例，其中一例是飞行员，另一例系其在日本国内的家属。日本政府26日决定，从本月28日起至明年1月底暂停批准外国人入境。

据共同社报道，根据这一最新规定，日本公民、拥有中长期“在留资格”（临时居住资格）的外国人仍然可以入境。除英国和南非最近14天内申请入境日本的人外，其他国家和地区已获得日本签证的人也仍可以入境。不过，在本月28日起至明年1月底这段时间里，他们入境后都需要隔离14天。

另外，日本政府从10月起陆续与越南、泰国、澳大利亚、新西兰、新加坡、韩国和中国等国家和地区恢复了商务人员往来，此次政策变化不会影响与这些国家和地区的商务人员往来。

截至当地时间26日22时（北京时间26日21时），日本当日新增新冠肺炎确诊病例3881例，连续4天创新高，累计确诊达218434例。

《 人民日报 》（ 2020年12月28日 16 版）

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