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居家用品消费大增 网络购物创下纪录

德国民众消费习惯发生新变化

本报驻德国记者  李  强

2020年12月28日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，多家市场研究机构的调查显示，新冠肺炎疫情防控期间，德国民众的消费习惯发生了许多变化——居家用品销量大增；民众外出购物频率下降，且倾向于只去一家实体商店购买所有所需物品；网络购物规模大幅增长。

　　根据市场研究机构捷孚凯近日发布的报告，德国今年销量增幅最大的10类商品中，除医疗用品外，几乎都与居家消费有关：园艺和家庭游乐设备增长53%，办公家具增长46%，缝纫面料增长38%，游戏机增长34%，拼图增长26%，油漆涂料增长25%。

　　“从3月下旬开始，充气泳池、小型滑梯等游乐设备，以及园艺用具的订单开始暴增。”一位在德国经营电商海外仓的人士介绍，以往一款花园水泵一年只能卖一个货柜左右，但今年上半年就销售了6个货柜；今年电动理发器的销量是往年的10倍；哑铃、球拍等运动器材的销量增幅也很可观；德国最大的在线食谱网站“厨师长”表示，疫情防控期间网站访问量激增，浏览次数最多的食谱包括美式松饼、面包、比萨、意式千层面等。面粉、烘焙模具等产品的需求量也大幅增加。

　　数据显示，民众出行相关消费显著下降。据捷孚凯统计，今年旅行箱销售减少55%，导航设备减少49%，旅行指南减少39%，数码相机减少36%，隐形眼镜及护理用品减少34%。

　　消费习惯的改变还体现在购物方式上。市场调查机构尼尔森对德国2万户家庭所做的调查显示，与过去相比，民众外出购物频率下降，单次购买量增多，且通常只会去一家商店，而不像以往逛多家商店，大中型综合超市相比小型廉价超市更受消费者欢迎。捷孚凯最新数据显示，今年1月至10月，大中型超市销售额同比增长16.6%，而小型廉价超市仅增长9%。

　　德国网络购物规模今年迎来爆发式增长。欧洲知名在线支付公司克拉纳的数据显示，在今年的“黑色星期五”折扣周，德国网络销售额较去年增长60%，创下新纪录。德国邮政集团预计，今年包裹数量将达18亿件，业务量同比增长近15%，创下集团有史以来最高纪录。为了应对新年期间购物高峰，德国邮政雇用了1万名新员工，并推出晚间派送包裹业务。

　　（本报柏林12月27日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年12月28日 16 版）
(责编：牛镛)
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