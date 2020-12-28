美国深度分裂加剧疫情失控（国际论坛）

美国社会撕裂与疫情失控如此互为因果地存在着、持续着，并以无数生命的消逝为代价，这是令人无比痛惜的

是什么让世界头号经济科技强国在应对新冠肺炎疫情中表现得如此乏力？美国各界无不将矛头指向“系统性分裂”。

美国在应对新冠肺炎疫情中的糟糕表现，无疑是2020年全球最大的“黑天鹅”事件之一。

英国广播公司网站3月24日发文警告，新冠肺炎疫情可能成为“美国的‘苏伊士时刻’”；5月24日，美国《纽约时报》以“千人讣告”作为头版；9月下旬，美国《时代》周刊以布满死亡数字的黑白封面发出“美国式失败”的哀叹；10月8日，《新英格兰医学杂志》发表社论指出，美国“将一场危机变成了一场悲剧”；11月30日出版的《时代》周刊再次警告：美国现在陷入了一个致命的循环……11月3日以来，美国单日新增确诊病例数连续保持在10万例以上。进入12月，美国单日新增确诊病例数和单日新增死亡病例数加速攀升。如今，美国新冠肺炎累计确诊病例超过1893万例，累计死亡病例超过33万例。

《时代》周刊指出，疫情暴露出美国存在的系统性分裂，“民主党和共和党不仅在具体问题上无法达成共识，甚至连什么是基本事实都存在分歧。一半美国人只听亲政府的信息来源，不管真假，另一半则反之”。美国《华盛顿邮报》网站日前刊文表示，公共卫生官员和许多政治领导人曾希望，新冠肺炎疫情会使美国团结起来，“但美国的深度分裂——政治上和文化上的分裂……使美国走上了一条不同的道路”。

世界卫生组织一再呼吁，面对疫情需要“团结，团结，再团结”，不团结将给病毒可乘之机，但美国各界坦承自己的国家因疫情而陷入了更大的分裂。口罩虽小，反映的是当今美国政治极化和社会撕裂的大问题。商店门口，有的写着“不戴口罩勿入”，有的则写着“不欢迎戴口罩者”。皮尤研究中心6月25日公布的调查结果发现，63%的受访民主党人和倾向于民主党的独立人士表示，应该在公共场合戴口罩，而持这一看法的受访共和党人和倾向于共和党的独立人士的比例仅为29%。美国民调机构盖洛普的研究发现，94%的民主党人总是或经常戴口罩，而只有46%的共和党人愿意这么做。皮尤研究中心的民意调查结果还显示，美国两党关于疫情应对成效的看法也严重分裂。88%的民主党受访者认为美国未能很好地控制疫情，而共和党受访者则仅有30%支持该观点；66%的共和党受访者甚至认为，疫情问题被夸大了。美国外交学会会长理查德·哈斯撰文指出，今天的美国陷入了两极对立的境地。

美国长期存在政治极化和社会撕裂问题，不幸的是当疫情被政治化，疫情应对措施便被政治极化和社会分裂的雪球裹挟，二者相互放大，最终令“是非不清”之状达到不可收拾的程度。正是因为政治极化和社会撕裂，面对生命与经济的抉择，美国上下始终无法就优先项达成一致。在高度政治化的虚假信息渲染下，真相与科学反而被人为置于生命健康的对立面。美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨指出，把疫情政治化是非常可悲的。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在回应因推动抗疫而遭受严重威胁时痛斥“这完全没有任何道理可言”，“这正反映出我们的社会在政治层面上的分裂”。美国生物医学高级研究和发展局前局长里克·布莱特对疫情被政治化感到悲观，认为美国“正在盲目地进入现代历史上最黑暗的冬天”。

美国社会撕裂与疫情失控如此互为因果地存在着、持续着，并以无数生命的消逝为代价，这是令人无比痛惜的。美国民众迫切需要的是能够有效控制住疫情的行动。但是，美国民众的切身利益迄今仍然没有受到足够重视，难怪美国媒体近日只能非常无奈地评论，“美国正梦游般地进入可能是迄今为止最大的一波疫情大暴发”。

《 人民日报 》（ 2020年12月28日 16 版）

(责编：牛镛)