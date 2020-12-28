“很少有远洋货船到访克罗地亚，这是一次特殊而难忘的经历。”不久前，当“AAL SHANGHAI”号货船驶入克罗地亚普罗切港时，65岁的克罗地亚籍船长克雷西米尔·斯普拉亚神情充满自豪。

今年10月，“AAL SHANGHAI”号从中国南通出发前往克罗地亚，为克罗地亚佩列沙茨大桥及连接线项目运送钢箱梁。这座大桥由中国路桥牵头的联合体总承包、中交二公局承建，横跨亚得里亚海小斯通湾，连接隔海相望的克罗地亚领土。目前，大桥的桩基、承台、墩身、塔墩梁固结段混凝土梁施工已全部完成，正在进行钢箱梁吊装、上塔柱施工阶段。斯普拉亚参与运输的钢箱梁将作为连接桥梁的主要构件。

货船到港后，守候多时的当地媒体纷纷登船进行采访。斯普拉亚有着近30年的航海经验，饱经风霜的脸上刻满了岁月的印迹。从最初的船厂员工做起，斯普拉亚当过海船水手、大副，直到现在的远洋运输船船长，在全球航行停靠过许多国家。谈起此次航行经历，他的激动之情溢于言表：“从中国出发，一路南下，通过马六甲海峡，越过印度洋，穿过阿拉伯海、红海、地中海，最后抵达亚得里亚海。全程历经30天。虽然航行有些辛苦，可一想到是为大桥建设运输材料，就特别兴奋。修一座跨海大桥，将克罗地亚南端陆地与佩列沙茨半岛北部相连，是克罗地亚几代人的夙愿。我很高兴能为这个国家工程建设贡献一份力量。”

“近年来，中国港口吞吐量增长迅速，航线日益繁忙。我经常往返于中国和全球各地，将中国的商品带到世界，也把各处的货物运往中国。我真切感受到中国经济发展的勃勃生机。”斯普拉亚说，随着更多共建“一带一路”项目落地克罗地亚，他家乡的面貌也在快速发生变化。

看着远处高耸的墩柱，斯普拉亚连连感叹：“大桥的建设速度真快！我的一位朋友住在梅特科维奇，每天上班要绕道30多公里才能抵达位于斯托恩的公司，大桥通车后，他的通勤时间将缩短至30分钟。我可以自豪地说，我也是大桥建设的一分子，这值得我和家人骄傲一生！”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年12月28日 03 版）

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