当地时间12月23日，中国第六批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营圆满完成维和任务，完成与接替部队交接后全部启程回国。

中国第六批维和步兵营自2019年11月底部署南苏丹维和任务区以来，在联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）框架内圆满完成联合国赋予的保护平民、人道主义救援、观察警戒等7类20余项任务，累计执行8次短途巡逻、14次武装护卫、125次城区巡逻，在武器禁区巡逻达1万余小时，累计巡逻里程达23万余公里，参与处置各类突发情况284次。

其中，武装护卫是维和任务的重中之重，是为了确保联合国人道主义救援物资和生活物资能够顺利送达南苏丹民众手中。武装护卫途经的路线基本都是南苏丹重要的物资补给线，而且多处为武装冲突交火地带，除了要预防武装分子劫持，还要防止当地有人偷窃哄抢。几百公里的路程，在这里需要一到两天时间才能走完。尽管如此，一年来，中国第六批维和步兵营护卫的联合国物资无一不顺利安全到达目的地，多次受到联南苏团部队司令的高度赞扬。

同时，中国维和步兵营的存在对当地不法武装分子起到威慑作用，为当地民众提供了力所能及的保护。在一次城巡中，我维和官兵发现一名当地男青年被一群挥舞刀棍的人追赶，指挥员命令巡逻队员马上下车成防暴队形展开，将手持凶器的人员隔开并驱离。待武装分子离开后，随车医疗人员立即对男青年的伤口进行消毒、包扎。该男子向我官兵伸出大拇指并说道“中国真棒！”一年来，我维和官兵用自己的实际行动守护和平，用青春和热血铸就了南苏丹最亮丽的“蓝色防线”，赢得了联南苏团部队和当地民众的广泛赞誉。

传播友谊与和平同样也是我维和步兵营担负的重要使命。官兵们经常与驻地周边村庄的儿童开展友好互动，教当地儿童写字、唱歌，让他们感受到和平的美好。一次，平民保护区的小男孩艾玛不小心被围墙铁丝网卡住，哭着求救。巡逻队员听到呼救后将艾玛救出并为他消毒包扎，还拿出糖果安抚他。从那天起，艾玛每天都会在同一个位置等待巡逻官兵给他换药。

联南苏团部队总司令蒂奈卡尔对我维和步兵营给予高度评价，“中国维和步兵营是任务区反应速度最快、训练最有素的部队。中国维和部队是我们学习的榜样！”

（本报喀土穆电）

《 人民日报 》（ 2020年12月27日 03 版）

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