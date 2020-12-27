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持续推进高质量共建一带一路（2020·年终专稿） 

本报记者  于景浩  王  芳  杨  迅

2020年12月27日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　疫情冲击世界，也带来一系列深刻启示。人类命运与共，单边主义没有出路，团结合作是人间正道。

　　面对疫情大考，共建“一带一路”国际合作展现出强大韧性和旺盛活力。项目建设持续推进，合作成果逆势上扬，不仅为各国抗疫情、稳经济、保民生发挥了重要作用，也为深化抗疫国际合作、推动全球经济复苏和发展作出重要贡献。

　　经受疫情淬炼，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神更显光辉。后疫情时代，共建“一带一路”必将获得更强劲动力，迎来更广阔前景。

　　加强合作，打造健康丝路

　　伴着冬日晨光，装载有60个天蓝色标准集装箱的“苏满欧”中欧班列缓缓驶出满洲里铁路场站，开启前往欧洲的上万公里旅程。今年以来，在这里每天入境和出境的中欧班列平均接近10列。

　　风雨无阻，优势独特。在全球抗疫的危急时刻，一列列驰骋的中欧班列，为“一带一路”沿线国家和地区民众带去宝贵的防疫及生产生活物资，成为沿线国家和地区携手抗击疫情的“生命通道”“命运纽带”。截至11月初，中欧班列累计开行超万列，运送集装箱92.7万标箱，同比增长54%，通达欧洲21国。其中，运送医疗物资近800万件、6万多吨。

　　守望相助，命运与共。面对疫情挑战，“一带一路”朋友圈聚焦全球公共卫生合作，分享抗疫信息和技术创新成果，进一步丰富高质量共建“一带一路”内涵。

　　“中方愿同意方一道，为抗击疫情国际合作、打造‘健康丝绸之路’作出贡献”“为克服疫情带来的冲击，我们要加强共建‘一带一路’合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜”“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路”……关键时刻，习近平主席发出一系列重要倡议，传递与合作伙伴高质量共建“一带一路”的坚定决心，为增强各国抗疫信心、加强协调合作发挥重要引领作用。

　　第一时间，中国向“一带一路”沿线国家提供力所能及的物资和技术援助。在国内，众多企业扩能转产、开足马力，优先保障防疫物资生产。中国成为全球抗疫物资最大供应国，迄今已向各国提供了2000多亿只口罩、20亿件防护服、8亿份检测试剂盒。在海外，中资企业一手抓疫情防控，一手抓安全生产，积极助力所在国家和地区抗击疫情、恢复经济。“交得其道，千里同好”“冲破黑暗夜，再见满天星”“海内存知己，天涯若比邻”……一句句美好的寄语在“一带一路”沿线国家和地区传递，注入勇气和关爱。

　　在塞尔维亚，中国企业参与设计了两座“火眼”病毒检测实验室并捐赠设备。塞尔维亚总理布尔纳比奇说，实验室的建成，不仅有利于控制疫情，更将提升塞尔维亚医疗水平，造福当地人民。

　　在马里，人福非洲药业股份有限公司克服停电、采购困难等难题，全体员工加班加点，为西非多国生产大量抗疫所需的基础药品。马里医生特拉奥雷·艾利欧说，当地卫生系统有了这些基本药品，可以挽救更多生命，“中企的坚守，增强了我们战胜疫情的信心和力量”。

　　在意大利，中国先后派出3批专家组驰援当地抗疫。意大利外长迪马约表示：“意方重视并支持共建‘一带一路’。在此艰难时刻，共建‘一带一路’沿线国家和地区更应加强团结合作、共克时艰。”

　　共同抗击疫情，顺应了“一带一路”沿线国家和地区加强医疗卫生合作的强烈意愿，深化了沿线国家和地区人民命运与共的真挚情谊。在克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇看来，公共卫生体系的建设和人民健康的保障需要各方团结合作，需要基础设施互联互通的支持。“中方倡导并积极推进‘数字丝绸之路’和‘健康丝绸之路’建设正当其时，这将是2021年及未来全球公共卫生合作的重要内容，也是建设人类卫生健康共同体的重要途径。”

　　推进项目，助力复工复产

　　疫情在全球持续蔓延，国际物流不畅，贸易大幅萎缩，世界经济不稳定性不确定性明显增强。以互联互通为主线、构建紧密伙伴关系的共建“一带一路”国际合作，积极破解难题。在严格防控前提下，众多重大项目坚持运行，一批新项目启动实施，有效促进了当地抗击疫情、复工复产、民众就业，为维护全球产业链供应链稳定畅通提供有力支撑。

　　作为共建“一带一路”重要先行先试项目，中巴经济走廊建设在疫情防控期间“不裁员、不撤人、不停工”，取得许多新进展：默蒂亚里—拉合尔输电线路全线贯通，进一步提升巴方电力供应水平；拉合尔轨道交通橙线项目开通运营，巴基斯坦驶入“地铁时代”；最大交通基础设施项目白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段正式交付，两地通车时间从11小时压缩至4小时左右；瓜达尔港创造多个第一，首次系统性开展阿富汗货物中转业务、首次开展液化石油气业务、首次实现商业化运营……巴基斯坦中巴经济走廊事务局主席阿西姆·巴杰瓦表示，走廊建设及时推进，不仅能帮助南亚国家从疫情中快速恢复，更能帮助本地区摆脱贫困，促进区域内互联互通，实现地区持久和平。

　　中老铁路全线隧道贯通、中泰铁路一期线上工程合同达成一致、印尼雅万高铁建设实现节点目标、埃及新行政首都中央商务区项目稳步推进……困难时刻，海外中国建设者坚守岗位，与当地各方共同抗疫、复工复产，用辛勤的汗水浇灌发展的“希望之花”，用过硬技术和责任担当擦亮共建“一带一路”的金字招牌。

　　在乌干达境内横跨尼罗河两岸的帕拉大桥施工现场，因尼罗河乌干达流域遭受60年一遇的洪水，施工段水位一度创下历史新高。水流湍急，设备装机难度倍增。一群80后、90后的中国年轻人凭借丰富经验，重新调整方案，将洪水对施工的影响降至最小。团队每天要做的第一件事，就是对桥梁进行一次“体检”，检查各环节的安全和可靠性。

　　当今世界，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。面对疫情冲击，共建“一带一路”书写一份份亮丽答卷，进一步凸显各方对开放合作、互利共赢的现实需求，彰显中国携手各国打造全球公共产品的大国担当。今年前三季度，中国与沿线国家贸易进出口总额9634.2亿美元，增速比全国整体水平高0.8个百分点，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达130.2亿美元，同比增长29.7%，高出全国整体增速32.3个百分点。共建“一带一路”为盘活地区经济循环、促进全球经济复苏提供重要平台，注入强劲动力。

　　“欧洲企业看好中欧班列发展前景，对参与共建‘一带一路’、共享发展机遇展现浓厚兴趣。”荷兰国际铁路货运新闻网总编辑玛约维·范莱恩对中欧共建“一带一路”充满信心。2020年，匈塞铁路匈牙利段项目EPC主承包合同正式生效；中国电建旗下公司和波兰合作方组成联营体，签署波兰铁路修复合同；中国路桥与塞尔维亚政府签署“诺维萨德—鲁马”快速路项目设计和建设商务合同……共建“一带一路”顺应时代潮流，造福各国人民，持续展现蓬勃生命力。

　　互利共赢，凝聚全球共识

　　“无论是应对疫情，还是恢复经济，都要走团结合作之路，都应坚持多边主义。促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路，共建‘一带一路’国际合作可以发挥重要作用。”中国主张，赢得国际社会广泛认同。

　　截至目前，中国已与138个国家、31个国际组织签署了203份共建“一带一路”合作文件。

　　高质量共建“一带一路”，为沿线国家和地区带来沉甸甸的民生实惠。巴西美丽山二期供电工程，将亚马孙河流域的清洁水电输送到里约热内卢，满足2200万居民的用电需求；尼日利亚卡诺灌溉项目让清澈的河水缓缓流入田间，使农田获得丰收，极大缓解当地粮食短缺问题；在阿根廷胡胡伊省安第斯山区，高查瑞光伏电站项目让附近的村庄重现热闹场景，吸引外出打工的年轻人回乡。当地员工冈萨雷斯自豪地说：“我和同事们打了15万根钢桩。这些光伏板看起来就像大地上的一片蓝天。建设电站让阳光变成财富，中企帮我们点亮幸福生活。”

　　高质量共建“一带一路”，绿色发展的底色更足。在克罗地亚佩列沙茨跨海大桥建设中，为了将对环境的影响降到最低，施工方在打桩阶段使用先进的气泡幕降噪技术，施工船舶配备污水箱，陆上办公和住宿区实行严格垃圾分类。施工水域内，海豚旁若无人、跳跃嬉戏的视频，收获多方点赞。从绿色发展中寻找机遇和动力，建设“绿色丝绸之路”必将进一步聚合各方智慧和力量，推动共建“一带一路”行稳致远。

　　高质量共建“一带一路”，更多合作亮点正在拓展。大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术为加强疫情联防联控、优化公共卫生体系发挥重要作用。推进“数字丝绸之路”将进一步释放全球发展潜力，助力“一带一路”沿线国家和地区在后疫情时代不断挖掘经济新增长点，提升民生福祉。疫情防控期间，中方与比利时泽布吕赫港的航运贸易一直没有中断。在泽布吕赫港务局荣誉副总裁文森特看来，持续发展的航运贸易反映出中国与欧洲之间的紧密联系，跨境电商的蓬勃发展也起到很大作用。

　　同声相应，同气相求。从“绿色丝绸之路”到“空中丝绸之路”，从“数字丝绸之路”到“冰上丝绸之路”“健康丝绸之路”……共建“一带一路”的内涵不断深化，外延更加扩展，更加契合各国对全方位、宽领域、创新性、持续性拓展合作的需求。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，“一带一路”倡议着力构建连通全球的陆、海、空联动基建网络，将“地球村”的概念具象化。“共建‘一带一路’是实现构建人类命运共同体目标的路线图，是中国在新的历史起点对维护多边主义的承诺，让各国实现有效沟通、开放合作。”

　　大道致远，海纳百川。中国将继续同合作伙伴一道，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，持续推进高质量共建“一带一路”，为各国和世界经济增长开辟更多空间，为加强国际合作打造更广平台，为构建人类命运共同体作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月27日 03 版）

(责编：胡永秋、杨牧)
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