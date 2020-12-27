新华社伦敦12月25日电 （国际观察）摆脱“无协议脱欧”阴霾 英国迎接多重挑战

新华社记者张代蕾 孙晓玲

英国和欧盟24日宣布结束关于双方未来关系的谈判，就包括贸易在内的一系列合作细节达成一致，这意味着从2016年“脱欧”公投后笼罩英国多年的“无协议脱欧”阴霾终于散去。

分析人士认为，随着协议达成，“脱欧”过渡期如何终结的悬念终于有了答案。然而，有协议的“脱欧”依然给英国政治、经济等各方面带来严峻挑战。英国如何实现“全球化英国”宏大设想备受关注。

苏格兰欲“脱英”

欧盟委员会主席冯德莱恩将这份协议描述为“公平和平衡的协议”。英国首相约翰逊则表示，英国重新掌控了自己的命运，相信这份协议对整个欧洲有利。德国、法国等国也对协议表示欢迎。

分析人士指出，“脱欧”协议中的部分内容引发了英国内部，尤其是苏格兰地区的不满，在一定程度上或加剧该地区独立倾向。

英国苏格兰政府首席大臣斯特金在英欧达成协议消息公布后表示，没有任何协议可以弥补英国“脱欧”带给苏格兰的损失，“是时候规划我们作为一个独立欧洲国家的未来了。”

斯特金指责英国政府在渔业问题上的让步违背了其当初对苏格兰渔业的“重大承诺”。她说：“这对苏格兰民众是一个灾难性的‘脱欧’结果……就像英国‘脱欧’本身一样，是违背我们意愿强加的。”

分析人士表示，苏格兰与欧盟经济关系紧密，多数苏格兰选民在英国2016年“脱欧”公投中支持“留欧”。在农业、渔业等方面，英欧协议中的相关内容让苏格兰颇为不满。由于复杂的历史、经济等原因，苏格兰长期谋求“脱英”，此次的协议可能会进一步激化苏格兰独立情绪。

经济受冲击

根据协议，从2021年开始，英欧商品贸易将继续享受零关税、零配额待遇。分析人士认为，协议避免了双方大规模贸易成本增加，这对于受疫情冲击的英欧而言，无疑是重大利好，但即便如此，英欧之间的贸易流畅度与英国留在欧盟单一市场相比仍不可同日而语。

据英国政府预算责任办公室此前预计，在达成协议的情况下，英国经济15年内也将比留在欧盟萎缩4%。

有分析人士指出，英国目前是全球最大金融服务净出口国，其中超四成出口面向欧盟，协议中对作为英国支柱性产业之一的金融服务业涉及甚少，这或对英国金融业造成重大冲击。

英国雷丁大学国际商务关系专家拉杰尼什·纳鲁拉告诉新华社记者，英欧谈判几乎全是与货物贸易相关的内容，金融服务业被远远抛开。英国下一步必须和欧盟重点谈判与金融服务有关的一切，包括银行、金融、保险及电信等。

舆论普遍认为，英国金融服务业还须等待至少数月时间，才能知道欧盟成员国如何决定英方的准入程度。这一决定权如今更多掌握在欧盟手中，而欧盟不太可能允许英国在不承担义务的前提下继续享受欧洲单一市场福利。

“全球化英国”不易

分析人士认为，“脱欧”是英国试图调整对外关系的产物。完成“脱欧”后，英国如何维持政治稳定、经济繁荣和国际影响力，进而兑现“全球化英国”设想，将面临重重考验。

未来一段时间，双边贸易谈判将是英国和欧盟就双方未来关系达成协议后，推行国际战略的重点之一。

目前，英国同时在与美国、澳大利亚、新西兰等主要贸易伙伴谈判“脱欧”后贸易协定，但进展缓慢。

今年10月，英国与日本正式签署全面经济伙伴关系协定，这是英国“脱欧”后签署的首个重大贸易协定。不过，英日贸易量只占英国对外贸易的2%，这份协议的象征意义远超实际收益。

今年11月，英国与加拿大达成延续性贸易协议，以确保在英国“脱欧”过渡期结束后两国贸易关系维持稳定，两国还同意明年起就新的贸易协定展开谈判。

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